К концу века климат может потеплеть более чем на 3 градуса

Спустя пять лет после подписания Парижского соглашения по климату температура на земле выросла на 1,1 градуса относительно базовых значений, а темп потепления составляет 0,2 градуса за десятилетие. К такому выводу пришли экологи из WWF России, полагая, что к 2100 году повышение температуры достигнет от 3 до 3,5 градуса.

Страны-участники Парижского соглашения поставили цель ограничить рост температуры 2 градусами, а по возможности удержать его на уровне 1,5 градусов относительно показателей второй половины XIX века.

"Россия сохраняет лидерские позиции по сокращению выбросов парниковых газов, по сравнению с 1990 годом совокупные выбросы снизились практически на половину (на 49% с учетом поглощения лесными экосистемами, на 32% - без учета), - отметили в Минприроды. - Помимо этого в нашей стране формируется современная система государственного регулирования выбросов парниковых газов с учетом лучших международных и национальных практик, позиций академического и предпринимательского сообществ".

В ведомстве отметили, что Россия уделяет большое внимание сокращению темпов повышения температуры Земли, особенную тревогу вызывает риск таяния вечной мерзлоты, покрывающей 60% территории страны.

Таяние вечной мерзлоты опасно не только тем, что может губительно отразиться на инфраструктуре северных регионов, привести к авариям, подобно той, что случилась на ТЭЦ в Норильске. Этот процесс сопровождается выделением большого количества углекислого газа и метана и может сделать Россию одним из крупнейших эмитентов парниковых газов, предупреждают экологи.

"Сейчас практически всем ясно: изменения климата плохо для нашей северной страны, ведь это не мягкое потепление, а рост опасных метеорологических явлений, к ним нужно адаптироваться - действовать заранее и с запасом, - считает директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин. - Увы, в целом мир не идет по пути Парижа".

Сейчас снижение выбросов парниковых газов отмечается в США и Европе, Россия и Китай удерживают стабильный уровень эмиссии, однако Индия и другие развивающие страны увеличивают выбросы, отмечают экологи. В результате, по их мнению, уложиться в установленные Парижским соглашением 2 градуса повышения температуры вряд ли получится, но есть шанс остановиться к 2030 году на отметке чуть выше заявленной цели.

"Даже если бы человечество прекратило любую деятельность, вызывающую эмиссию парниковых газов в атмосферу, тренд на потепление в ближайшие десятилетия полностью не остановился бы из-за большой термической инерции климатической системы и благодаря уже накопленным в атмосфере парниковым газам, - сказали в Минприроды. - Реализация нашей страной Парижского соглашения - важная предпосылка технологического обновления и экономического развития, а заявленная цель ограничения к 2030 году выбросов парниковых газов на уровне 70% относительно 1990 года, установленная указом президента России, в полной мере отвечает требованиям амбициозности национального вклада".