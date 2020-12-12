Конституционная реформа стала важнейшим политико-правовым событием в России с момента принятия Конституции в 1993 году. В процессе подготовки и внесения поправок в Конституцию России нам удалось не только сохранить все основные достижения в развитии правовой системы, но и создать прочную основу для дальнейшего совершенствования правопорядка в строгом соответствии с ожиданиями людей, с представлениями граждан России о собственном будущем и будущем своей страны.

За относительно короткие сроки была проделана работа, масштабы и значимость которой трудно переоценить. В процесс принятия поправок в Конституцию были вовлечены не только ученые и практики, но и деятели культуры и спорта, представители гражданского общества и лидеры мнений, а также значительное число людей, которые направили множество предложений по внесению изменений в Конституцию.

Нам удалось не только адаптировать нашу Конституцию под общественный запрос, но и задать тенденции политико-правового развития на годы вперед. В связи с этим во второй половине 2020 года основной законотворческий ресурс был сосредоточен на реализации новых конституционных положений. Органы публичной власти в приоритетном порядке сосредоточились на приведении законодательства в соответствие с Конституцией.

Удалось не только адаптировать нашу Конституцию под общественный запрос, но и задать тенденции политико-правового развития на годы вперед

В связи с тем, что базовые конституционные нормы претерпели определенные изменения, текущее законодательство нуждается в определенной корректировке. Было принципиально важно принять основной блок изменений в 2020 году, поскольку в сложных условиях промедление недопустимо - граждане уже сейчас могут почувствовать социальную ориентированность в деятельности органов публичной власти, повышенный конституционными поправками стандарт собственной социальной защищенности.

Однако не только лишь социальные конституционные поправки являются наиболее примечательными в контексте проведенной конституционной реформы. Необходимо отметить и законы, направленные на обеспечение охраны государственного суверенитета. В частности, предусматривается установить административную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также уголовную ответственность за нарушение территориальной целостности государства.

Законами вводится дифференциация административной и уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности государства. Так, уголовная ответственность за совершение указанного деяния будет наступать только в случае, если оно совершено лицом, ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Также особого внимания требует законопроект, посвященный созданию федеральной территории "Сириус". Федеральная территория - новый вид публично-правового образования, целью создания которого является обеспечение устойчивого социально-экономического и инновационного развития. В течение пятилетнего переходного периода будут решены вопросы организации функционирования федеральной территории.

Значимой для российского правопорядка поправкой, потребовавшей внесения изменений в целый ряд законодательных актов, в том числе в Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ, стало закрепление на уровне действующего законодательства дополнительных гарантий верховенства Конституции РФ и приоритета ее прямого действия на территории России.

В развитие обновленного текста Конституции РФ нормы соответствующих законодательных актов, затрагивающие регламентацию применения положений международных договоров, дополнены положением, в соответствии с которым не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ.

Очень важно понять, что реализация соответствующего подхода, предполагающего признание безусловного приоритета конституционных норм в российской правовой системе, не сопряжена с отказом государства от принятых международно-правовых обязательств и уважения общепризнанных норм международного права. Россия, учитывая в том числе существующую мировую практику, исходит из необходимости создания механизмов сохранения своей национальной конституционной идентичности и обеспечения справедливого баланса между национальным и наднациональным регулированием.

Самостоятельным направлением конституционной реформы стало укрепление парламентских институтов, обусловленное усилением роли палат Федерального Собрания как органов народного представительства. Так, согласно внесенным изменениям в Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации" Государственная Дума получила право утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. В свою очередь, назначение президентом на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций будет осуществляться после консультаций с Советом Федерации.

Наряду с этим в результате реализации предложенных изменений в ряд других законодательных актов для назначения на должность прокуроров субъектов Российской Федерации будет использована аналогичная процедура консультаций с верхней палатой, которая также имеет право прекращать по представлению президента полномочия судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов.

В контексте конституционных поправок о построении единой системы публичной власти, эффективного механизма государственного управления особое значение приобретает подписанный президентом закон о Государственном совете, которым определяются его статус и организационно-правовые основы формирования и деятельности. Законом впервые дается легальное определение единой системы публичной власти, целью функционирования которой, как это и следует из общей логики конституционных поправок, станет соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, создание условий для социально-экономического развития государства.

Придание Государственному совету конституционного статуса приведет к возрастанию его значимости в системе органов публичной власти Российской Федерации. Государственный совет, исходя из закрепляемых за ним функций, призван стать важным звеном в обеспечении реализации единой государственной политики, общенациональных проектов и программ, а также выступить объективным арбитром в согласовании интересов федерального центра и регионов.

Другой законодательной инициативой, реализованной во исполнение Конституции, является закон о гарантиях неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий. Изменение действующего порядка лишения неприкосновенности прекратившего исполнение полномочий президента направлено на раскрытие содержания поправки в статью 93 Конституции РФ и расширение предоставляемых бывшему президенту гарантий, которые будут сохраняться вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий.

Неприкосновенность прекратившего исполнение полномочий президента в соответствии с предлагаемым регулированием может быть прекращена в случае принятия соответствующего решения Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, а также наличия заключения Верховного суда, подтверждающего наличие в действиях экс-президента признаков соответствующих преступлений, и заключения Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

9 ноября 2020 года был также подписан и опубликован внесенный президентом Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации". Законом предусматривается, что Конституционный суд будет состоять из 11 судей. Конституционный суд наделяется полномочием по проверке конституционности проектов законов о поправке к Конституции РФ по запросу президента, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также принятых в установленном порядке законов до их подписания президентом. Помимо прочего, Конституционный суд полномочен разрешать вопросы о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного суда (арбитража).

Конституционный суд также наделяется полномочием по проверке конституционности законов субъектов Российской Федерации до их обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Конституционная реформа уже стала драйвером качественного развития действующего законодательства. В результате ее проведения правовое регулирование в сфере организации и функционирования публичной власти будет существенным образом модернизировано, приведено в соответствие с обновленным текстом Конституции.

Однако достижение общего положительного кумулятивного эффекта в виде повышения качества и эффективности публичного управления, уровня жизни российских граждан не стоит связывать с реализацией какой-либо одной законодательной инициативы или принятого во исполнение конституционных положений закона. Конституционная реформа, затронувшая достаточно широкий спектр общественных отношений и потребовавшая существенных изменений действующего законодательства, имеет комплексный характер и представляет собой единый процесс, призванный обеспечить достижение поступательного развития государства.

Как показали итоги законодательной работы этих нескольких месяцев, конституционная реформа потребовала напряженной законотворческой работы по совершенствованию действующего законодательства и стала важной проверкой на прочность для всего государственного механизма. Ряд значимых в этой связи законодательных инициатив уже разработаны и находятся на завершающей стадии принятия или уже стали федеральными законами, однако завершение конституционной реформы потребует самых серьезных усилий со стороны парламента. Существенный объем законодательного регулирования во исполнение тех поправок, за которые проголосовали граждане, должен быть принят до конца 2020 года.