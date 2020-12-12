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12.12.2020 16:55
Рубрика: Культура

Малоизвестные факты о Валентине Гафте

Текст: Александр Алексеев
Замечательный актер и поэт Валентин Гафт был человеком не публичным. Он не часто давал интервью и редко бывал на светских мероприятиях. Тем интереснее факты и случаи из его биографии, о которых мало известно.

Детство

Вечером 21 июня 1941 года семья Гафтов должна была ехать на Украину. Лето, отпуск. Домработница Галя простояла всю ночь за билетами, купила, но проводник назвал их недействительными. Пришлось возвращаться с чемоданами домой. "Галю обманула аферистка", - говорили родители Вали, которому тогда было пять с половиной лет. Но это их и спасло. Поезд, на котором они должны были ехать, наверняка, попал бы под бомбежку - ранним утром 22 июня началась Великая Отечественная война.

Фото: Киностудия Горького / youtube
Ушел Валентин Гафт

Отец артиста, Иосиф Рувимович, по профессии адвокат, вскоре отправился на фронт добровольцем. Вернулся с войны живым в звании майора. В одном из сражений он был тяжело ранен в лицо, ему почти оторвало нос. А вот два родных брата матери актера и сын одного из них погибли под Сталинградом. После окончания войны женщина много лет ходила на Белорусский вокал: надеялась, может, вернутся? Не вернулись.

Школа

Гафты жили на улице Матросская тишина, рядом со знаменитой тюрьмой. Район считался бандитским. Валентин тоже дрался, чтобы "доказать, что он не из трусливых". Тогда у ребят это назвалось "стыкаться". Много раз он возвращался с синяками или без зубов. Когда выбили очередной, подумал: "Боже, как же я теперь стану артистом?". Ведь к тому времени он уже успешно играл в художественной самодеятельности. Но драться все равно не перестал.

Мечта

В старших классах школы Валентин очень полюбил Театр оперетты, знал все спектакли наизусть и даже полный состав труппы. Позднее, уже в зрелые годы, даже жалел, что не стал артистом оперетты или комиком. Зато прекрасно развил память, музыкальность и чувство ритма, которые пригодились и в драматических театрах, и при сочинении стихов.

Учеба

Когда Гафт поступал в Школу-студию МХАТ, ему неожиданно помогли студенты второго курса Игорь Кваша и Михаил Козаков. Хотя прежде его совсем не знали.

"Они были такие уверенные в себе, несколько даже наглые, два красивых молодых человека, - вспоминал Гафт. - Я, видимо, понравился им на какой-то консультации, и они подходили ко мне и все время подбадривали. А потом уговаривали приемную комиссию поставить мне больше баллов. Они были моими болельщиками и помогли мне, может быть, на свою голову…".

Гафт поступил, а с Квашой и Козаковым они потом дружили всю жизнь. Некоторое время вместе работали и в театре "Современник".

Спорт

Валентин Иосифович неплохо играл в футбол. С детства болел за московский клуб "Спартак" - он жил неподалеку от его базы в Сокольниках. Официальный сайт "красно-белых" почтил память великого актера, а очередной матч команды в чемпионате страны начался с минуты молчания в его честь.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
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"Ушел из жизни великий актер и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича", - говорится на сайте команды.

Также в "Спартаке" вспомнили строки из его стихотворения, посвященного любимому клубу:

Два "Спартака" - один в Большом,

Другой - в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошел,

Когда "Спартак" на поле.

Валерий Харламов

Очень любил Гафт и хоккей. Однажды он рассказывал: "Я видел зарождение хоккея. Все играли в велосипедных шлемах и чуть ли не с самодельными клюшками. Я видел, как наши, не привыкшие так биться физически, валились через борт в столкновении с чехами. Но ничего, быстро освоились и стали чемпионами мира и Олимпийских игр".

Особенно Валентин Иосифович уважал вратаря Владислава Третьяка и форварда Валерия Харламова, основных игроков блистательной сборной СССР. С Харламовым они даже встретились на съемочной площадке фильма "Жребий". И прославленный хоккеист помогал актеру ставить кистевой бросок и оттачивать мастерство дриблинга.

Увлечение

Гафт даже на гастроли брал с собой гантели и эспандер. Делал и утреннюю гимнастику. "Он был невероятно накачанный, - вспоминал Кваша. - В старых фильмах Гафт любил при случае продемонстрировать мускулы".

Любовь

Свою жену Ольгу Остроумову до свадьбы Валентин Гафт знал почти 20 лет. Впервые они пересеклись на съемках фильма "Гараж".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Мне она очень нравилась. Давно. Но я знал, что она занята. И, судя по всему, человек она очень серьезный, верный. Настоящий. Просто начать с ней заигрывать бессмысленно, - рассказывал актер. - При этом красивая женщина, нравящаяся всем. Женщина, от которой вспыхивают. Просто от того, как она проходит мимо. Поэтому в "Гараже" я ее, конечно, внимательно разглядывал - это было такое светлое пятнышко, которое нельзя не приметить, но даже не сделал попытки подойти. Отступил, начал искать в ней несуществующие дурные вещи".

"И только спустя 20 лет, случайно увидев ее по телевизору, вспыхнул и понял: вот она - моя! Так судьба распорядилась, что мы с ней несколько дней спустя встретились. Совершенно случайно, на концерте. Мне кажется, что она достойна гораздо лучшего, чем я. Она потрясающая женщина. С ней я такой, как я есть. Это не значит, что все так просто - часто необходимо что-то преодолевать в себе. Но нет ненужных усилий, мне легко с этим человеком. Потому что когда тебя понимают, эти мгновения блаженны", - признавался он.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Театр Драматический театр Общество Утраты Персона: Валентин Гафт

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