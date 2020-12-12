Мошенники позвонили россиянам 15 млн раз в 2020 году

Около 15 млн звонков сделали мошенники россиянам в нынешнем году. Такие данные привел на заседании Совета Ассоциации банков России зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В России наблюдается взрывной рост числа киберпреступлений, отметил он. При этом данные Центробанка, силовых ведомств и банков в этой области сильно отличаются. Необходимо обсудить единые подходы к учету киберинцидентов и ущерба от них, считает Кузнецов.

Также он поддержал идею об усилении наказаний за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Нужно радикального усилить охрану банковской тайны, выделить в отдельную статью Уголовного кодекса наказания за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.

В 87% случаев клиенты банка сами переводили деньги мошенникам, сообщал ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Популярные схемы обмана клиентов - предложение открыть в телефоне новую защищенную банковскую карту и перевести на нее деньги, а также предложение сделать заявку на кредит и перевести средства на "защищенный" счет для закрытия якобы выданного потребительского кредита.