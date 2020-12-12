На саммите по климату поставили задачи по снижению парниковых газов

На виртуальном саммите в области изменения климата, который проходил под председательством ООН, Великобритании, Франции в партнерстве с Чили и Италией Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал создать Глобальную коалицию по достижению углеродной нейтральности к середине нынешнего века.

Для этого к 2030 году объемы глобальных эмиссий парниковых газов должны сократиться по сравнению с уровнем 2010 года на 45 процентов. Это необходимо для того, чтобы удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию.

"Неужели кто-то еще сомневается в том, что мы оказались в чрезвычайной ситуации?", - цитирует генсека ООН портал news.un.org. Гутерриш предложил ряд практических мер для выправления ситуации. В том числе, речь идет об установлении цены на углероды, прекращении финансирования и субсидирования производства ископаемого топлива и отказе от строительства угольных электростанций.

Пора переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей атмосферы, а также включать цель достижения углеродной нейтральности во все экономические и фискальные решения и стратегии, полагает Гутерриш.

Евросоюз намерен возглавить мировые усилия по сокращению углеродных выбросов, снизив их к 2030 году на 55 процентов по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году свести углеродный след европейской экономики к нулю, заявила в видеоформате на саммите председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС планирует перестроить экономику, чтобы она соответствовала климатическим задачам. В этой связи ускоренными темпами развивается альтернативная энергетика, разрабатываются водородные проекты, активно ведется разработка аккумуляторов нового поколения.

Со своей стороны, премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что страна не только следует по пути выполнения целей в рамках Парижского соглашения о климатических изменениях, но и намерена превзойти их. Свидетельством этого является сокращение интенсивности выбросов на 21 процент от уровня 2005 года.

По оценкам экспертов ООН, саммит, прошедший в пятую годовщину принятия Парижского соглашения по климату, дал возможность государствам заявить о своих инициативах по сокращению выбросов углекислых газов. Одна из целей соглашения - не допустить повышения средней глобальной температуры больше, чем на 1,5 градуса по Цельсию. Этот порог ученые считают точкой невозврата. Затем человечество уже не сможет контролировать катастрофические и непредсказуемые последствия климатических изменений.