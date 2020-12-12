Названы самые высокие зарплатные предложения перед Новым годом

Конец этого года отмечен непривычной активностью на рынке труда - число предлагаемых вакансий превышает уровень доковидного февраля на 21%, подсчитали специально для "РГ" аналитики сервиса по трудоустройству Headhunter. В прошлом году декабрь по этому показателю превышал февраль лишь на 4%.

При этом 5% вакансий из 600 тысяч, представленных сейчас в базе сервиса, предполагают уровень дохода выше 150 тысяч рублей. Среди них большая доля предложений по удаленной работе.

Самые высокие зарплаты предлагают московские организации. До 1 млн рублей готовы платить гендиректору проектного института. Чуть меньше - до 900 тысяч рублей - возможный оклад главного архитектора направления технологии обработки платежей. Финансовый директор по международным сделкам может претендовать на 500 тысяч рублей в месяц. Ставка архитектора решений предполагает доход в 400 тысяч рублей. Минимальная зарплата стоматолога-терапевта - 300 тысяч рублей, врача функциональной диагностики - 280 тысяч рублей, налогового администратора - 250 тысяч рублей.

Впрочем, и в регионах есть достойные предложения. Командиру воздушного судна в Петербурге будут платить 400 тысяч рублей в месяц. Директор по развитию ассортимента в том же городе может зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Замдиректора по функции заказчика в Мирном (Якутия), как и заместить главного геолога в Новосибирске, будет ежемесячно получать по 250 тысяч рублей.

Вакансии для удаленщиков тоже вполне привлекательные. Руководитель IT-проектов, работая из дома, может зарабатывать от 300 тысяч рублей в месяц, разработчик клиентских веб-приложений - от 250 тысяч рублей, технический директор - от 230 тысяч рублей, разработчик приложений для ОС Android, как и вэб-аналитик, администратор базы данных или старший дизайнер по продукту - от 200 тысяч рублей.