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12 декабря 2020 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 11 декабря 2020 года № 210 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 11 декабря 2020 г.
Опубликован 12 декабря 2020 г.
Вступает в силу 11 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт "в" пункта 3.6 после слов "до 25 человек на открытых площадках" дополнить словами ", крытых катках (с площадью поверхности льда более 750 кв. м)".

1.2. Подпункт "з" пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

"з) с 19.00 часов 31 декабря 2020 г. до 8.00 часов 1 января 2021 г., а в остальные дни с 00.00 часов до 6.00 часов обслуживание осуществляется исключительно на вынос, устанавливается запрет на употребление приобретенных напитков и продуктов питания в помещениях таких организаций, в том числе в местах общественного питания, расположенных в санаториях, домах (базах) отдыха, гостиницах, иных средствах размещения;

ограничение, установленное абзацем первым настоящего подпункта, распространяется на оказание услуг общественного питания в автовокзалах, железнодорожных вокзалах и аэропорту только в части запрета на продажу и/или употребление в указанные временные интервалы алкогольной продукции, в том числе пива.".

1.3. Пункт 5.9 дополнить подпунктом "л" следующего содержания:

"л) горнолыжным комплексам, каткам, дополнительно к вышеуказанным требованиям:

- организация доступа к услугам по билетам, в которых указывается дата и время посещения, а также конкретные вход и раздевалка (при наличии более одного входа и/или одной раздевалки), продажа билетов осуществляется только онлайн, исходя из установленных настоящим пунктом ограничений одновременного присутствия посетителей;

- ограничение одновременного присутствия посетителей в раздевалках (на 1 человека не менее 4 кв.м площади помещения раздевалки, свободной от оборудования, мебели и пр.);

- ограничение одновременного присутствия посетителей на льду крытого катка до 25 человек, но не более 1 человека на 30 кв. м поверхности льда;

- предельная численность посетителей открытого катка определяется исходя из ограничения одновременного присутствия не более 1 человека на 20 кв. м поверхности льда и пропускной способности раздевалок, определяемой в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта;

- не допускать скопления посетителей в раздевалках, в пунктах проката инвентаря, на входах (выходах) на лыжную трассу, каток, на подъемниках и пр.".

1.4. Пункт 5.12 дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) с 19.00 часов 31 декабря 2020 г. до 8.00 часов 1 января 2021 г. нахождение граждан в банях и саунах не допускается, услуги не предоставляются.".

1.5. В пункте 5.16:

а) подпункт "ж" после слов "посетителей на входе в" дополнить словом "здание,"; после слов "двух отдельных входов/выходов" дополнить словами "в здание, зрительные или концертные залы";

дополнить словами "; не допускать скопления зрителей на входах/выходах во все помещения, а также в фойе и в туалетах";

б) подпункт "и" изложить в следующей редакции:

"и) продажа билетов и рассадка зрителей в зале осуществляется только на сидячие места с соблюдением социальной дистанции не менее 2 свободных мест, при этом при рассадке допускается совместная рассадка родителей (опекунов) с детьми в возрасте до 14 лет (с учетом соблюдения дистанции, установленной настоящим подпунктом, по отношению к иным зрителям), не допускается присутствие зрителей вне сидячих мест на спектакле, концерте, представлении;".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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