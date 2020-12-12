Нобелевский лауреат создал "микрофон" для диагностики болезней кишечника

Нобелевский лауреат 2005 года из Австралии, который открыл, что бактерия может являться причиной язвенных болезней, создал умный микрофон, который диагностирует заболевания кишечника. Его прикрепляют к телу пациента, чтобы он действовал по принципу холтера, который регистрирует работу сосудов и кровяное давление.

По статистике, каждый пятый из нас страдает самым распространенным заболеванием - синдромом раздраженного кишечника или СРК. Симптомы включают боль, вздутие живота, запор или диарею.

Диагностика СРК может быть длительным и сложным процессом, поскольку для его определения нет специального теста, кроме взятия анализов крови и проверки живота пациента на ощупь, а также крайне болезненной колоноскопии, когда специальная камера вводится в кишечник. Профессор Барри Маршалл, который работает в университете Западной Австралии, создал устройство, прикрепляемое к животу, которое слушает шум в кишечнике, а затем анализирует то, что происходит внутри, наподобие высокотехнологичного стетоскопа. Они надеются показать, что прослушивание кишечных шумов может уберечь людей от болезненной и трудоемкой колоноскопии.

Последующее испытание показало, что этот метод может помочь примерно 87% пациентов с СРК. Сейчас Маршал с группой ученых заняты составлением базы данных шумов в желудке, чтобы попытаться сделать свои устройства еще более точными, и для выявления не только синдрома раздраженного кишечника. Несколько недель назад команда начала набор пациентов с другими распространенными заболеваниями кишечника, включая болезнь Крона, язвенный колит и целиакию, для клинических испытаний этой технологии. В интервью Daily Mail Маршалл заявил, что после постановки диагноза единственное действительно эффективное лечение большинства случаев СРК - это диета с низким содержанием FODMAP.

FODMAP означает ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Это типы углеводов, которые содержатся в таких продуктах, как чеснок, лук, яблоки, молоко, йогурт, вызывая различные расстройства кишечника. Вы начинаете с исключения FODMAP, затем постепенно снова вводите некоторые из этих продуктов, чтобы увидеть, какие из них вызывают у вас проблемы; затем они исключаются из вашего рациона, подчеркнул ученый. Клинические испытания показали, что это улучшает симптомы примерно у трех четвертей пациентов с СРК. Недавнее исследование, проведенное учеными Королевского колледжа Лондона, показало, что диета с низким содержанием FODMAP также может помочь пациентам с болезнью Крона и язвенным колитом, оба из которых вызваны воспалением в кишечнике.

Еще в 1980-х годах Маршалл намеренно заразил себя опасной бактерией под названием Helicobacter pylori, чтобы доказать, что это основная причина язв кишечника. За это открытие он и его коллега Робин Уоррен получили Нобелевскую премию по медицине в 2005 году.