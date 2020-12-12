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12.12.2020 15:39
Рубрика: Общество

Нобелевский лауреат создал "микрофон" для диагностики болезней кишечника

Текст: Максим Макарычев
Нобелевский лауреат 2005 года из Австралии, который открыл, что бактерия может являться причиной язвенных болезней, создал умный микрофон, который диагностирует заболевания кишечника. Его прикрепляют к телу пациента, чтобы он действовал по принципу холтера, который регистрирует работу сосудов и кровяное давление.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По статистике, каждый пятый из нас страдает самым распространенным заболеванием - синдромом раздраженного кишечника или СРК. Симптомы включают боль, вздутие живота, запор или диарею.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Диагностика СРК может быть длительным и сложным процессом, поскольку для его определения нет специального теста, кроме взятия анализов крови и проверки живота пациента на ощупь, а также крайне болезненной колоноскопии, когда специальная камера вводится в кишечник. Профессор Барри Маршалл, который работает в университете Западной Австралии, создал устройство, прикрепляемое к животу, которое слушает шум в кишечнике, а затем анализирует то, что происходит внутри, наподобие высокотехнологичного стетоскопа. Они надеются показать, что прослушивание кишечных шумов может уберечь людей от болезненной и трудоемкой колоноскопии.

Последующее испытание показало, что этот метод может помочь примерно 87% пациентов с СРК. Сейчас Маршал с группой ученых заняты составлением базы данных шумов в желудке, чтобы попытаться сделать свои устройства еще более точными, и для выявления не только синдрома раздраженного кишечника. Несколько недель назад команда начала набор пациентов с другими распространенными заболеваниями кишечника, включая болезнь Крона, язвенный колит и целиакию, для клинических испытаний этой технологии. В интервью Daily Mail Маршалл заявил, что после постановки диагноза единственное действительно эффективное лечение большинства случаев СРК - это диета с низким содержанием FODMAP.

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FODMAP означает ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Это типы углеводов, которые содержатся в таких продуктах, как чеснок, лук, яблоки, молоко, йогурт, вызывая различные расстройства кишечника. Вы начинаете с исключения FODMAP, затем постепенно снова вводите некоторые из этих продуктов, чтобы увидеть, какие из них вызывают у вас проблемы; затем они исключаются из вашего рациона, подчеркнул ученый. Клинические испытания показали, что это улучшает симптомы примерно у трех четвертей пациентов с СРК. Недавнее исследование, проведенное учеными Королевского колледжа Лондона, показало, что диета с низким содержанием FODMAP также может помочь пациентам с болезнью Крона и язвенным колитом, оба из которых вызваны воспалением в кишечнике.

Еще в 1980-х годах Маршалл намеренно заразил себя опасной бактерией под названием Helicobacter pylori, чтобы доказать, что это основная причина язв кишечника. За это открытие он и его коллега Робин Уоррен получили Нобелевскую премию по медицине в 2005 году.

Общество Наука

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