Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, россиянки - 8-е

Женская сборная Норвегии по биатлону стала победительницей эстафеты на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

В субботу норвежки показали результат 1 час 8 минут 4,3 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Второе место заняла сборная Франции (отставание - 24,5 секунды). Тройку замкнула команда Швеции (+32,5).

Сборная России в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Ульяны Кайшевой финишировала восьмой. Россиянки пробежали один штрафной круг, использовали восемь дополнительных патронов и проиграли победительницам 1 минуту 51 секунду.

Позднее в субботу в Хохфильцене пройдет мужская эстафетная гонка.