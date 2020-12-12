Нынешний, 2020-й, войдет в отечественную историю как год обновленной Конституции России. Принятый на общенациональном голосовании Основной Закон открывает путь созидательному этапу в развитии страны и общества.

Такой вывод можно сделать из нового литературно-правового труда сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктора юридических наук, профессора Павла Крашенинникова.

Презентация его книги под названием "История отечественных конституций" состоялась накануне Дня Конституции в редакции "Российской газеты" в режиме видеосвязи. И хотя перед автором расположились лишь телекамеры, нельзя сказать, что зал был пуст. В нем незримо присутствовала привычная аудитория - студенты и преподаватели юридических вузов, ведущие юристы, ученые, правоведы, госчиновники и общественные деятели, обычные читатели газеты. Цифровые технологии соединили их с редакционным залом от Калининграда "до самой дальней гавани" страны.

Павел Крашенинников продолжает летопись истории права, которую ведет многие годы. Начав с первых на Земле правовых актов Древнего Шумера и Вавилона, он подготовил серию популярных произведений, посвященных развитию права мировой цивилизации.

Читателям хорошо знакомы книги "Античное право", "Серебряный век права", "12 апостолов права" и другие. Автор довел отечественную правовую антологию до времен крушения Российской империи в 1917 году и скрупулезно исследовал весь советский период, включая его трагические и выдающиеся страницы. Российская правовая мысль всегда считалась передовой, нередко она далеко обгоняла реальную жизнь и свое время. Звучит парадоксально, но Сталинская конституция 1936 года была признана в мире едва ли не самой демократичной, а провозглашенные в ней права советских граждан вошли во всеобщую Декларацию прав и свобод человека ООН.

Новая книга как бы обобщает научно-популярный цикл. Представляя ее на презентации, Павел Крашенинников рассказал об истории создания и развития отечественных Конституций. Всего их восемь - от первой Конституции РСФСР 1918 года до нынешней, принятой 12 декабря 1993 года и прошедшей модернизацию в 2020-м.

Первые попытки подготовки конституционных перемен возникли еще в 1825 году - в пору популярности тайных обществ, приведших к трагическому выступлению декабристов на Сенатской площади. Герои Отечественной войны 1812 года, освободившие Европу от наполеоновской тирании, жаждали реформ в управлении собственным государством. Но самодержавная Россия не была к ним готова. Даже Наполеон, убегая из пылающей Москвы, обиженно произнес: "Русские меня не поняли, я хотел дать им Конституцию". Вступивший на престол император Николай 1, напуганный мятежом, надолго приглушил всякое "вольнодумство".

Россия выстрадала свой Основной Закон лишь к 1918 году, когда была принята первая Конституция РСФСР. В советские годы она менялась почти с каждой сменой вождя: была и "Пролетарской", и "Сталинской", и "Брежневской", последний Основной Закон 1978 года действовал до наступления новейших времен.

Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года была принята нынешняя Конституция России. В отличие от своих предшественниц, подчеркнул автор, российский Основной Закон - акт непосредственного действия. Конституция РФ впервые провозгласила, что высшей ценностью является человек, его права и свободы. Она устанавливает верховенство закона, принцип разделения властей, признание права частной собственности, в том числе на землю. Ее значение состоит в том, что она стала символом стабильности государства, дающим возможность развития страны и защиты прав ее граждан.

- Хочу от всей души поздравить Павла Владимировича с очередной удачей, - сказал, выступая по видеосвязи, сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор Сергей Степашин. - Книга прекрасно написана. Конституция дает возможность человеку жить по закону, она должна отвечать чаяниям народа. Но, с точки зрения юридической практики, она должна быть понятна населению. Поэтому Павел Крашенинников сделал главное - выступил как прекрасный пропагандист Основного Закона и тех поправок в Конституцию, которые приняты на всенародном голосовании.

Я бы назвал эту книгу историографией Конституции. Мало кто знает, что конституционный процесс начался в нашей стране не после Октябрьского переворота и даже не при Николае II, а намного раньше - начиная с декабристов. И что важно сегодня, надо помнить историю. Например, когда мы читаем о так называемой "сталинской" Конституции, хотя Сталин делал там лишь правки, а писали Бухарин и Радек, она была самой демократичной, ее даже сравнивали с конституцией Итальянской Республики. Казалось бы, она должна была стать знаменем демократии, народовластия, уважения к народу, к правам человека. Но практика показала совсем иное. Это говорит о том, что даже сильный, написанный хорошим юридическим языком Основной Закон не всегда становится законом жизни для правителей страны, для начальства, для руководителей. Такой сигнал нельзя забывать.

Интересны новеллы книги по хрущевской Конституции 1962 года, которая так и не появилась. Там речь шла о резком повышении роли общественных организаций, о серьезном народовластии. Я первый раз взглянул на Хрущева через его конституционные поправки. Честно говоря, у меня к нему всегда было сложное отношение, и сейчас оно особо не изменилось. Но мне стало понятно, почему 15 лет Брежнев не приступал к Конституции с 1962 года, - не хотел рисковать. Все хорошо, живем как нужно, выпиваем, закусываем, все довольны. В футбол хорошо играем, чего же нам менять? Автор прекрасно описывает эту ситуацию.

И, конечно, нельзя не сказать о периоде, который я лично застал. Павел Владимирович абсолютно правильно сделал, сказав о том, к чему может привести так называемая гонка с поправками. Я бы вообще назвал жестче. Конституция РСФСР принималась на Съезде народных депутатов. Я тоже был нардепом, возглавлял комитет, был членом президиума Верховного совета. Конституцию просто изнасиловали. Более 500 поправок, правильно сказал автор, прямо с голоса принимались на съезде. Конечно, история не имеет сослагательного наклонения, но если бы тогда, в 1991 году, после ГКЧП и распада Советского Союза были бы досрочно проведены президентские и парламентские выборы и была бы принята действительно демократическая Конституция, я думаю, не было бы позора с расстрелом Белого дома. И, может быть, мы бы жили в другой стране.

Именно поэтому появилась Конституция 1993 года, хотя и она не избежала форс-мажора. Многие сейчас уже не помнят это время: жесткий кризис, двоевластие Советов и избранного президента, - все это подвигло сделать акцент на сильную президентскую власть, где многие позиции парламента были потеряны, а конституционные законы, которые должны были отрегулировать действия Основного Закона и запустить его механизмы непосредственно в жизнь, так и не были приняты.

В чем разница тех поправок и принятых ныне? Павел Владимирович хорошо об этом пишет. Сегодняшняя, обновленная Конституция закрепляет все приоритеты государственной, экономической и социальной политики, резко повышает роль парламента, в том числе в контроле за правительством. Нужно говорить и о том, что у нас появился русский язык, в Основном Законе появилось упоминание о боге. И, конечно, очень важно то, что делается сейчас, - качественное принятие конституционных законов, какого я не помню. Это прецедент, который тоже нужно иметь в виду.

На презентации выступила сопредседатель рабочей группы и официальный представитель президента по подготовке и принятию поправок в Конституцию, глава Института законодательства и сравнительного правосудия при правительстве РФ, доктор юридических наук, академик РАН, профессор Талия Хабриева.

- "История отечественных конституций" обращена к самому широкому кругу читателей, - сказала она. - Я рискну предположить, что эта работа не просто образец правового, а, я бы сказала, конституционного просвещения. Павел Владимирович, вы из числа тех просветителей от юриспруденции, которые сыграли большую роль в деле повышения правовой культуры российских граждан. А это очень важно, потому что вы представляете картину Основного Закона как явление, даете историческую ретроспективу от зарождения идей конституции, проектов Конституций, действующих Конституций. В принципе, обращение к прошлому тоже очень важно, потому что без этого нет ни настоящего, ни прошлого, и именно поэтому у нас в Конституции появилась тысячелетняя история. Мы обращаемся к своим истокам, к нравственным ценностям. И, конечно, важно то, что так доступно изложена книга - я всякий раз говорю, что у вас этому надо учиться. В свое время в одном из проектов Конституции, а именно декабриста Никиты Муравьева, предполагалась пожизненная самоизоляция императора. А теперь миллионы людей в этой самой самоизоляции - такая вот неожиданная аналогия.

Конечно, главная идея книги - это показать преемственность всех конституционных циклов в России. Хочу напомнить, хотя у нас двойственное отношение к Конституции 1936 года, интересный факт, его редко вспоминают: Лига наций в то время назвала ее самой демократичной Конституцией в мире. Эта Конституция содержала и самый полный перечень прав человека, самый полный каталог. Позже ученые, причем не только нашей страны, указывали, что она оказала влияние на разработку конституций других стран, и не только социалистических. Это говорит о том, что нам нужно помнить этот исторический опыт.

Я вам очень благодарна за то, что вы готовите такие труды. Надо рассказывать нашим гражданам, особенно молодежи, чтобы преодолеть расхожее заблуждение, будто Россия вечно в догоняющем положении, в плане созидания конституционных образцов, созидания нового, передового. Это не так. Так же, как в этом году, мы доказали, что способны создавать передовые демократические образцы. Пример: при подготовке и принятии Конституции мы создали новый оригинальный демократический механизм. Речь идет об общероссийском голосовании. Это же новая форма прямой демократии. Здесь мы смогли достичь самого высокого уровня легитимации конституционных новелл. И надо обратить внимание на то, что в общероссийском голосовании соединился конституционный потенциал законодателя - гаранта Конституции и граждан. Вот он, новый демократический эталон. Мы можем им гордиться. Я уверена, что обновленная Конституция окажет свое влияние и на доктрину современной Конституции, и на практики подготовки национальных конституций нового поколения.

У нас в свое время Конституцию критиковали: недостаточно отражено то, что касается параметров социального государства, недостаточно социальных гарантий. Но теперь мы этот разрыв преодолели в обновленной Конституции. И я не устаю повторять, и на страницах "Российской газеты" об этом писали, мы проводили конференцию с Европейской комиссией, посвященную как раз конституционной реформе в России. Наша Конституция стала теперь человекоцентричной. Человек стал главным на протяжении всей своей жизни, то есть во всех социальных ролях. Ребенок, родитель, пенсионер, человек труда, волонтер, предприниматель. И в этой части можно сказать, что мы много сделали для того, чтобы права человека получили надежную полноценную конституционную основу.

Вы упоминаете в книге, причем в очень изящной формулировке, что повысился уровень социальных гарантий. Это первое, что видят. Да, действительно, МРОТ теперь не ниже прожиточного минимума, но есть еще и адресно-социальная поддержка, современный принцип пенсионного обеспечения, социального страхования. И не только социальные гарантии, а и новые права появились. Скажем, право на сохранение и укрепление общественного здоровья. Это же новое, и это касается всех. Или право на ведение здорового образа жизни. Это значит, что нам должны быть созданы условия для этого. Причем это было сделано и путем прямого установления, и через закрепление новых конституционных ценностей.

Я думаю, вам удалось показать, что в новом конституционном цикле мы получили Конституцию, которая больше соответствует нашему менталитету, запросам общества. И второе, что очень важно, - то, что вы по горячим следам рассказали не только о сути реформы, но и о деталях подготовки поправок. О самой атмосфере, в которой мы работали, поскольку многое происходило и в рабочей группе, и вокруг нее.

Почему это важно? Время пройдет, какие-то факты забудутся. Детали будут интерпретироваться не так, как сейчас. А вы знаете, что для понимания тех или иных норм очень важно историко-правовое толкование. И вы эту задачу выполнили. То, что вы рассказали о том, как происходила подготовка, тысячи предложений, - это очень важно для того, чтобы обеспечить в повседневной деятельности органов власти реализацию тех конституционных новелл, которые неустанно реализуются в подготовке законодательных решений.

- Я имел удовольствие и редкую возможность ознакомиться с новой работой Павла Владимировича, поскольку он мне ее подарил на День юриста, - сказал, включив микрофон, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор Московского юридического госуниверситета (МГЮА) им. О.Е.Кутафина, профессор Виктор Блажеев. - Совершенно правильно сказала Талия Ярулловна, что Павла Владимировича надо причислить к тем апостолам права, о которых он написал в книге "12 апостолов права". Он очень плотно работал и возглавлял нашу рабочую группу, был одним из сопредседателей.

Мне кажется, что Павел Крашенинников еще и основоположник нового жанра, который я для себя назвал "научно-публицистической юриспруденцией". Это особая подача достаточно сложного, с точки зрения понимания, особенно неюристов, материала. Но при этом эта подача интересна не только для неюристов, но и для юристов, которые находятся в профессии. Фактически эта книга о развитии конституционализма в России, некий генезис его развития. Причем, подача материала абсолютно емкая, написанная очень понятным языком, нет ничего лишнего, каждое слово несет глубокие смыслы. В издании много уникальных фотоматериалов и документов. Например, я прежде не встречал соглашения о создании СНГ, которое было подписано в Беловежской пуще. Причем это совершенно подлинный, исторический документ.

Важно с моей точки зрения, что автор увязал зарождение идей конституционализма с историческим контекстом. Отчетливо понимаешь, насколько субъективные события в истории влияли на развитие конституционного процесса. Я для себя почерпнул много новых моментов, на которых прежде не акцентировал внимание и теперь переосмыслил некоторые из них. Например, спор Ленина и Сталина относительно того, как должен быть образован Советский Союз. Либо это добровольное объединение республик, входящих в него, или все-таки они должны были войти в состав Российской Федерации. Отчетливо понимаешь, как, собственно, победившая позиция Ленина фактически заложила огромную бомбу, которая взорвалась уже в 1991 году. Недосказанность, которая там существовала, не имела тогда никакого юридического значения, но впоследствии сыграла роковую роль.

И еще по ходу глубоко задумался, насколько наша Конституция, уже 1993 года, интересна тем, в каких условиях она принималась. Павел Владимирович приводит цифры: 58% проголосовали за Конституцию, 41% проголосовали - против.

Вы правильно сделали вывод: это практически раскол государства. Конституция, которая принимается в таких условиях, в таком сложном историческом контексте, казалось бы, обречена. Но она просуществовала 27 лет. Это, конечно, заслуга "отцов" этой Конституции, которые заложили такие механизмы, которые дали возможность для поступательного развития общества и государства. И лишь в 2020 году появилась необходимость модификации этой Конституции с учетом уже новых вызовов.

Павел Владимирович, прекрасная работа. Я от всей души поздравляю вас. Читается очень легко. Я надеюсь, что мы через какой-то период времени опять соберемся в редакции "Российской газеты" и будем обсуждать очередную новую работу.

Сенатор Андрей Клишас - тоже коллега Павла Крашенинникова как сопредседатель рабочей группы и официальный представитель президента в парламенте по подготовке и принятию поправок к Конституции. Он возглавляет комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор.

- Книга замечательная, - сказал Клишас, взяв слово. - Книга очень интересная. Я хочу поблагодарить наших коллег и партнеров из "Российской газеты", что они очень правильно в канун Дня Конституции позволили нам с вами в таком формате обсудить эту работу. "Российская газета" была нашим настоящим партнером в ходе подготовки конституционных поправок.

Для меня как для преподавателя конституционного права и профессора всегда очень важны, необходимы тексты, которые замечательно, хрестоматийно изданы. Если текст вырван из определенного исторического контекста, то понять его содержание бывает сложно.

Допустим, была декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. А потом она исчезла. Могло бы показаться чисто техническим элементом, потому что многие положения появились в тексте Основного Закона. Но на самом деле исчезновение этой декларации стало результатом огромной политической борьбы, перехода на другие идеологические основы - возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Уходило главное, ради чего и делалась революция, - это эволюция по всему миру, возможность освобождения пролетариата и победного шествия Октябрьской революции по всему миру. И вот эта книга дает возможность погрузиться именно в контекст событий - ты буквально шагаешь по эпохам, которые рождали эти Конституции.

Очень важно отметить историческую преемственность. С чего начинается история конституционного развития в России? Считается, что с конституционных проектов декабристов. Но на территории Российской империи еще раньше была дарованная Польше, входившей в состав империи, Конституция царства Польского 1815 года. Она была написана на французском, потому что даже соответствующей терминологии не было ни в русском, ни в польском языках. Ныне ее подлинник хранится в Российском государственном архиве, в ларце, с подлинной подписью императора.

И был проект Конституции Лорис-Меликова, он тоже хранится в конверте, на нем рукой императора Александра III написано: "Слава Богу, этот проект был отвергнут в Совете министров абсолютным меньшинством голосов". Вот какие исторические, идеологические, идейные баталии хранит каждый конституционный текст. И что еще очень важно, не просто история конституционных текстов, а именно история конституционного развития, то есть определенная преемственность отражена в книге, которая действительно удалась и вышла очень вовремя.

Павел Владимирович взял на себя хорошую, хотя и тяжелую роль летописца работы нашей группы. Я надеюсь, когда-нибудь появится отдельная книга, которая будет посвящена тому, как создавалась и работала группа по подготовке текста Конституции в редакции 2020 года.

- Я соглашусь с Сергеем Степашиным, что "Российская газета" стала пропагандистом творчества Павла Крашенинникова, - сказал в своем выступлении главный редактор "Российской газеты" и одноименного интернет-портала, а также входящего в медиахолдинг журнала "Родина", заслуженный работник культуры Владислав Фронин. - Я думаю, что это замечательная миссия и функция издания. Мы действительно с завидной регулярностью презентуем книги Крашенинникова и рассказываем об этих юридически значимых событиях на страницах газеты.

Такой вот своеобразный "клуб юристов" сегодня получил уникальную возможность, вернее, ее получили наши читатели. Из этого зала идет прямая трансляция на сайте "Российской газеты", аудитория - 1,5 миллиона пользователей, от Калининграда до Владивостока и дальше. Могут смотреть и участвовать. И я надеюсь, что с окончанием пандемии мы будем презентовать очередную книгу Павла Владимировича, используя и этот опыт, чтобы еще шире подключить к разговору наших читателей в самых разных уголках России и за ее пределами.

Мне особое удовольствие доставляет в очередной раз присоединиться к поздравлениям автора с очередной замечательной книгой. На мой взгляд, это очень важная работа и важное событие. Для меня как для главного редактора "Российской газеты" она еще важна и непосредственно в повседневной работе над номерами газеты, в которых мы публикуем законы. Как известно, после принятия поправок до ста законов, так или иначе, претерпят изменения, либо будут заново созданы, чтобы реализовать поправки в Конституцию. Мы максимально отображаем этот судьбоносный для страны процесс. И вот те комментарии Павла Крашенинникова в "Российской газете", которыми он сопровождает принятие новых законов, очень важны и очень своевременны для наших читателей, для населения России. Я даже полагаю, что это уже эскиз будущей книги, которую мы, надеюсь, скоро сможем увидеть.

Здесь прозвучал вопрос: а давайте спросим, что люди знают о Конституции? Действительно, в будничной жизни мы вспоминаем о Конституции разве лишь тогда, когда нам плохо или ущемляют наши права. А в иные дни: ну есть Конституция, и слава богу, что она есть. Но вот буквально сегодня я услышал такой интересный вывод наших социологов. Вопрос был, какие интересные темы уходящего 2020 года были в центре внимания общества. Если не говорить о спортсменах, футболистах и артистах, то на первом месте люди называют COVID-19, пандемию, - это первая тема. Но что удивительно, вторая тема по числу обсуждений и привлечению внимания общества - это голосование по поправкам в Конституцию. Факт очень примечательный. Он как раз свидетельствует, на мой взгляд, о становлении гражданского общества и росте политической активности наших граждан. И что для меня еще отрадно, это высокий интерес молодого поколения к Конституции, к своим правам и к своим обязанностям. В свое время, разговаривая с молодежью, наш президент подчеркивал особую важность гармонии прав и обязанностей - именно то, чему учит Конституция.

Книга Павла Крашенинникова для меня тем и ценна, что она показывает преемственность, чтобы мы как можно дальше уходили от этой пропасти под девизом: "До основанья, а затем...". Да, были разные конституции, не мое право судить, я не юрист, но как гражданин и как журналист я понимаю, знаю, читал обо всех изъянах, мягко говоря, о каких-то вариантах тех или иных конституций. Знать это надо. Знать для того, чтобы, по крайней мере, не повторять былых ошибок. И знать для того, чтобы идти вперед.

Примечательный факт: в "Российской газете" выходит статья участника сегодняшней презентации Андрея Клишаса "2020 год. Законодательные итоги и Конституционная реформа". И вот одна мысль из этой статьи: удалось в этом году не только адаптировать нашу Конституцию под общественный запрос, но и задать тенденцию политико-правового развития на годы вперед.

Книга Крашенинникова с его историческим взглядом, по-моему, подсказывает нам, что очень важно, двигаясь вперед и обрисовывая путь на годы вперед, помнить и о том, что было.

В ходе презентации на связь с редакцией вышел наш читатель, отрекомендовавший себя как председатель общества краеведов города Королев Московской области, Малых Владимир Ильич. Он переслал по электронной почте снимок титульного листа проекта Конституции СССР 1936 года, той самой, которая не раз упоминалась на презентации. Очень необычный документ ушедшей эпохи. Естественно, Малых тоже было предоставлено слово.

- Я расскажу вам почти детективную историю, связанную с Конституцией, - начал свой рассказ Владимир Ильич. - Сначала должен сказать о человеке, у которого оказалась эта брошюра. Дело в том, что эта брошюра была издана в небольшом количестве специально для делегатов 18-го съезда ВКПб. Попасть в библиотеки она не могла, распределялась специально по парткомам.

У нас есть дачный кооператив "Зеленовод", в числе его основателей был Багоцкий Сергей Юстинович, соратник Владимира Ильича Ленина, с которым он долгое время находился за границей. И эта брошюра с проектом Конституции оказалась у него в портфеле. Когда его родственники разбирали на чердаке старые вещи, нашли и портфель, внутри оказались документы: отчеты о деятельности общества Красного креста и полумесяца. Три тетради типа дневниковых записей, все написано от руки. Среди них оказалась и эта брошюра - Конституция СССР 1936 года.

Мы стали разбираться, а как она туда попала?

Дело в том, что Багоцкий до 1938 года был за границей. Значит, и этот экземпляр попал за границу, в Швейцарию. Судя по всему, чтобы Багоцкий смог ознакомить зарубежных читателей с этой Конституцией.

Он вернулся в СССР в 1938 году, но, видимо, портфель так и не вскрывал, он был заперт. Вот такая удивительная история.

Конституционная реформа продолжает оставаться темой наших дней. Поправки, принятые летом на всенародном голосовании, уже доказали свою полезность в условиях трудной борьбы с коронавирусной напастью. Опираясь на них, государство делает все, чтобы не только спасти заболевших, но уберечь и помочь людям пережить трудные времена.

Депутаты шаг за шагом реализуют принятые конституционные нормы в новых законах. В их числе законы о развитии и об образовании, которые возвращают школе, наряду с обучением, функцию воспитания. Значит, можно будет не опасаться за будущее наших детей.

К сожалению, в любой роте найдется ефрейтор, который считает, что только он шагает в ногу, а вся рота - нет. По-прежнему раздаются голоса тех, кто выступает против поправок. В демократическом обществе это нормально, никто не ждет результата 99,99, как в тесте ДНК на отцовство. Но в числе главных целей обновления Основного Закона консолидация общества, преодоление разобщенности в элите и среди обычных людей.

Единение нации необходимо как для защиты от все более очевидных угроз и давления извне, так и для успешного осуществления принятого курса на повышение уровня жизни народа. Ценность новой книги Павла Крашенинникова в том, подчеркнули участники презентации, что она поможет читателям понять и принять позитивный смысл поправок и заложенных в них идей успешного развития страны. Той страны, в которой мы все живем.