После матча РПЛ между "Ротором" и "Уфой" разгорелся судейский скандал

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибку главного арбитра матча 18-го тура чемпионата страны между "Ротором и "Уфой" Василия Казарцева, не назначившего пенальти в ворота волгоградской команды в середине второго тайма.

Судья оставил без внимания игру рукой в собственной штрафной форварда "Ротора" Беку Микелтадзе и не удалил его. Поединок, прошедший в субботу в Волгограде, закончился победой хозяев поля со счетом 1:0.

"Очевидная ошибка арбитра. К сожалению, это не первая ошибка этого судьи. Видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации. Будем делать выводы", - приводит РИА Новости слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Свое недоумение решением Казарцева выразил также главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов. Клуб собирается обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

В августе Казарцев в матче первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи" (2:2) назначил два пенальти в ворота "красно-белых", второй из которых был признан ошибочным. В результате рефери отстранили от работы на неопределенное время. Однако затем Казарцев вернулся к работе.