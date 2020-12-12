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12.12.2020 19:48
Рубрика: Общество

Калуга вступила в права Новогодней столицы России

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: Георгий Орлов Фото: Георгий Орлов
Фото: Георгий Орлов

Новогодняя столица России в Калуге открылась парадом Дедов Морозов и Снегурочек. В нем приняли участие более 250 человек, уточнили в пресс-службе городской управы.

Фото: vk.com/denisov.kaluga
Ретропоезд привез гостей в Калугу на открытие Новогодней столицы

Карнавалы по Калуге проходят ежегодно, а вот новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек случился впервые. К сказочным дедушкам и их внучкам присоединились разнообразные снежинки и космонавты. Сотни калужан и гостей города пришли посмотреть на праздничное шествие.

Деды Морозы прошествовали по традиционному карнавальному маршруту - от площади Победы до площади Старый торг, где уже вовсю работала рождественская ярмарка. Десятки палаток с фермерскими товарами зазывали гостей под звуки саксофона, на котором играл снеговик.

"Это место призвано создавать праздничное настроение, чтобы люди почувствовали тепло своих сердец, своих душ. Уверен, что гости к нам еще вернуться не раз", - уверен городской глава Дмитрий Денисов.

Гости к тому времени уже попытались сделать хлудневскую козу и новогоднее мыло на мастер-классе в Доме мастеров в Григоровом переулке. Побывали в резиденции Снежной королевы из ледяных кирпичей - правда, без снега. Зато Центральный парк, где открылась резиденция Деда Мороза, накануне засыпали снегом искусственным.

Фото: Георгий Орлов

- Уходящий год выдался непростым. Конечно, где-то он нам сильно насолил. Но мы очень хотели этого праздника! Мы сделали очень многое, чтобы Калуга нарядилась как никогда. С нами остаются очень простые и очень близкие вещи. Это наши семьи, наши друзья, готовность прийти на помощь. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Сегодня мы запускаем Новый год по всей России. С праздником! - приветствовал на открытии Новогодней столицы калужский губернатор Владислав Шапша.

Торжества у новогодней елки продолжились фейерверком и лазерным шоу. До 9 января Калуга стала Новогодней столицей России, в которой калужан и гостей города ждет много самых разных чудес и развлечений.

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