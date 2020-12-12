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12.12.2020 14:15
Рубрика: Общество

Ретропоезд привез гостей в Калугу на открытие Новогодней столицы

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: vk.com/denisov.kaluga Фото: vk.com/denisov.kaluga
Фото: vk.com/denisov.kaluga

Первые гости прибыли в Новогоднюю столицу России Калугу на ретропоезде. Время в пути из Москвы в Калугу составило 3,5 часа, сообщил глава региона Владислав Шапша на своей страничке в соцсетях.

Фото: iStock
В новогодней столице России главную ель накроют звездным куполом

В числе пассажиров, которых привез последний выпущенный в советское время паровоз, - почетные гости праздника. Это послы иностранных государств, представители федеральной власти, международного бизнес-сообщества, журналисты, туристы, написал Владислав Шапша. Он сам присоединился к гостям на первой остановке ретропоезда - в городе Обнинск, где паровоз встречал оркестр Дедов Морозов.

Калужан и гостей ждут ярмарки, фестивали, интерактивные программы и, конечно, торжественное открытие Всероссийского проекта Новогодней столицы, который стартует парадом Дедов Морозов и Снегурочек. Калуга празднично украшена, сегодня уже открылась резиденция Параскевы - покровительницы мастеров, в 14:00 начнет работать ярмарка, а после официального открытия всех ждет грандиозный фейерверк.

Гости, приехавшие на ретропоезде, побывают также в усадьбе Гончаровых в Полотняном Заводе, где ознакомятся с единственным в стране музеем бумаги "БУЗЕОН". Их ждут экскурсии по старым улицам Калуги и фестиваль новогодних подарков. К празднику город заметно похорошел. Примечательно, что Калуга стала Новогодней столицей в год 60-летия первого полета человека в космос. Об этом напоминает шпиль ракеты "Восток", возвышающийся рядом с музеем космонавтики выше огромной новогодней ели.

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