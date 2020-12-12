В новогодние праздники парковки в Москве будут бесплатными

С 1 по 9 января парковку на улицах российской столицы сделают бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По информации ведомства, оставить свою машину в эти дни можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства. Парковки же со шлагбаумом продолжат работу в прежнем режиме. А 10 января парковки вернутся в обычное воскресное русло, то есть стоянка будет бесплатной за исключением мест, где действует повышенный тариф - 380 рублей в час.

- Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями, - отметил глава департамента транспорта Максим Ликсутов. - Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций.