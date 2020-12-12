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12.12.2020 15:27
Рубрика: Происшествия

В Мордовии задержан директор школы, где на уроке обрушился потолок

Текст: Анна Шепелева

В Лямбирском районе Республики Мордовия задержали директора школы, в которой обрушился потолок прямо во время урока. Об этом сообщили в СК по региону.

Инцидент произошел 10 декабря в райцентре - селе Лямбирь в средней школе №1. Когда дети занимались физкультурой, в спортзале обвалился потолок. Пострадавших среди школьников не было. Из-за обрушения все занятия в учебном заведении отменили.

В новом детском саду в Кемерове обрушился потолок

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователи обращают внимание на тот факт, что администрация школы о случившемся в правоохранительные органы не сообщала. Проверку организовали после того, как о ЧП сообщили СМИ.

В ходе расследования также выявили признаки халатной эксплуатации здания. В отношении должностных лиц администрации Лямбирского района заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

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