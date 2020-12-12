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12.12.2020 07:40
Рубрика: Власть

В Нижегородской области ограничили работу общепита и саун 31 декабря

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Нижегородские рестораны и кафе в новогоднюю ночь после 19 часов смогут работать только на вынос. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности подписал губернатор Глеб Никитин.

Это ограничение касается не только городских заведений, но тех, что расположены на базах отдыха, санаториях, гостиницах. Ночью смогут работать только заведения общепита, находящиеся на вокзалах и в аэропорту. Их коснется лишь запрет на продажу и употребление алкоголя в указанное время. Открыться нижегородские кафе и рестораны смогут в 8 утра 1 января.

Фото: iStock
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Также с 19 часов 31 декабря должны будут закрыться для посетителей все бани и сауны. Текст изменений опубликован на сайте регионального правительства.

- Мы часто говорим, что Новый год - семейный праздник. В этот раз особенно важно встретить его в кругу самых близких людей. Мы обсуждали формат работы кафе и ресторанов с санитарными врачами на заседании регионального координационного штаба. С учетом эпидемиологической обстановки оптимальным был признан именно такой вариант ограничений, - пояснил губернатор.

Также изменения в указ о режиме повышенной готовности коснутся работы катков и горнолыжных комплексов. Их цель - не допустить скопления людей в местах отдыха в новогодние праздники. На открытом катке смогут находиться посетители из расчета не более 1 человека на 20 квадратных метров, на крытом - не более 1 человека на 30 квадратных метров, максимум - 25 человек одновременно.

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