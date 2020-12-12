Алтайская полиция проверит сообщения о массовой драке подростков

Полиция начала проверку сообщений о массовой драке подростков, которая произошла в Бийске Алтайского края.

В соцсети попало видео, как у торгового центра собралось несколько десятков подростков: в конце они разбегаются, а кто-то остался лежать на снегу. Драка произошла в пятницу, 11 декабря.

Однако, как сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Алтайскому краю, по предварительной информации, драка не была массовой. Произошел конфликт между двумя подростками. В драке участвовали четверо, один пострадавший, 2005 года рождения, получил травму головы.