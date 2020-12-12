Четыре человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

На трассе "Кавказ" произошло лобовое ДТП, в котором погибли водитель и три пассажира в одном из автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии, авария случилась возле селения Этоко Зольского района, на границе КБР и Ставропольского края.

- ДТП произошло на 383-м километре трассы "Кавказ". Столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и Toyota Land Cruiser 200, - уточнили в ведомстве.

На месте ДТП погибли двое детей и 28-летняя пассажирка отечественного авто, 35-летний водитель позднее скончался в больнице. При этом водитель иномарки пострадал не сильно, его жизни ничего не угрожает. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и степень вины участников.