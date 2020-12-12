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14.12.2020 08:25

В городах и селах КЧР завершается благоустройство девяти парковых зон

Текст: Елена Онегина
В последние годы в Карачаево-Черкесии благоустроено более ста общественных и около 240 дворовых территорий. Практически завершились работы по созданию девяти современных парковых зон, которые осуществляются по программе "Формирование комфортной городской среды".
Фото: Пресс-служба администрации главы и правительства КЧР Фото: Пресс-служба администрации главы и правительства КЧР
Фото: Пресс-служба администрации главы и правительства КЧР

Замечательные места отдыха уже появились не только в столице региона, но и в Карачаевске, Усть-Джегуте, а также сравнительно небольших населенных пунктах республики - Первомайском, Псыже, Садовом, Чапаевском, Старо-Кувинске и Кумышине.

В этом году в Черкесске продолжились работы по преображению парка Родина. Это масштабный проект, который реализуется уже не один год. Парк украсили новые фонтаны, которые планируется запустить к следующему сезону фонтанов, установлены красивые фонари, скамейки, пешеходные дорожки, в том числе из палубной доски, которые свяжут территорию вокруг фонтанов с детской и спортивной площадками. В следующем году здесь обустроят велодорожку, декоративные навесы, зону вай-фай.

Современные зоны отдыха создаются не только в городах, но и в сельских поселениях Карачаево-Черкесии.

Большой уютный парк - его площадь около трех тысяч квадратных метров - стал визитной карточкой аула Старо-Кувинск в Адыге-Хабльском районе. В нем есть все, что нужно для отдыха всей семьей: детский игровой комплекс, специальные участки и газоны, где удобно детям, хорошее освещение, беседки.

В Карачаевском районе в ауле Кумыш парковая территория вообще составила почти девять тысяч квадратных метров. Причем там есть даже амфитеатр. К Новому году центром парка станет живая ель. Его эксклюзивность также в детской развивающей площадке, а еще здесь имеются антивандальные урны. Не удивительно, что сюда приезжают на прогулки жители соседних населенных пунктов. Парк станет не только любимым местом отдыха и развлечений, но и местом, где граждане смогут собраться и обсудить актуальные проблемы поселений. Как рассказали в районной администрации, в парке планируется проводить сходы граждан.

В начале осени, когда отмечался день республики, в селе Садовое Адыге-Хабльского района также открылся замечательный парк, фишкой которого стали детские и спортивные площадки, стимулирующие население к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

А в ауле Бесленей благоустроенный парк теперь особенно нравится детям. Там установлены два безопасных современных игровых комплекса и спортплощадка с тренажерами. Аллея Славы с портретами прославившихся жителей аула является гордостью всего сельского поселения. Среди них - защитники Родины, известные ученые, деятели культуры, спортсмены, а также просто добрые и смелые люди, спасавшие от фашистов в годы Великой Отечественной войны, рискуя собственной жизнью, детей из еврейских семей, вывезенных из блокадного Ленинграда.

Как рассказал глава КЧР Рашид Темрезов, общественные территории продолжают благоустраивать по всей республики, в ее самых отдаленных уголках.

- Планомерно движемся вперед, чтобы житель каждого села и аула видел, как его малая родина преображается и становится краше и комфортней для жизни, - подчеркнул он.

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО СКФО Карачаево-Черкесия

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