В Ленобласти в мусорном баке нашли тело молодого мужчины

В Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело в связи с обнаружением тела 20-летнего молодого человека в мусорном контейнере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Шлиссельбург Кировского района. Тело с множественными колото-резаными ранениями шеи, груди, конечностей, перевязанное и завернутое в покрывало, нашли накануне.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В том числе устанавливаются личности граждан, причастных к преступлению. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".