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12.12.2020 01:28
Рубрика: Общество

В Петербурге скончался от коронавируса сексолог Лев Щеглов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в возрасте 74 лет скончался ректор Института психологии и сексологии, один из ведущих психотерапевтов и сексологов страны Лев Щеглов, об этом сообщается в группе исследователя.

Причиной смерти Льва Щеглова стала коронавирусная инфекция. Он боролся с коварной болезнью с ноября, пару недель назад был госпитализирован. В первое время ничего не предвещало печального исхода, запланированные лекции буднично переносились на более поздний период, ученый вел свои страницы в соцсетях.

Несколько дней назад стало известно, что ученый подключен к аппарату ИВЛ с 80-м процентным поражением легких. Вечером 10 декабря Лев Щеглов скончался.

Лев Щеглов известен своими работами в области психотерапии и сексологии. Также он выступал как эксперт и популяризатор, на его счету сотни научных и научно-популярных статей, в том числе посвященных вопросам равноправия полов, этике, социальному климату.

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