В Черном море недалеко от Анапы произошло землетрясение

Землетрясение почувствовали сегодня жители нескольких населенных пунктов на побережье Черного моря. Толчки ощутили в Новороссийске и Анапе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края, эпицентр находился достаточно далеко от берега.

- Сейсмособытие ощущалось на побережье. Жертв и разрушений по предварительным данным нет. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - отметили в ведомстве.

Магнитуда землетрясения составила 4.3. Эпицентр находился примерно в 30 километрах к югу от Анапы на глубине 10 километров.