Прокуратура проверит аэропорт Баландино из-за скопления пассажиров

Транспортные прокуроры Южного Урала выясняют причины скопления более 200 пассажиров в зоне досмотра аэропорта Баландино, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуроров, на лицах пассажиров надеты маски, но соблюдать дистанцию между собой им не удается: при досмотре используется только часть входных рамок и интроскопов.

Если выяснится, что работники аэропорта недобросовестно выполняли свои обязанности, что поставило под угрозу здоровье пассажиров и нормальную работу воздушной гавани, сотрудникам и руководству авиаузла будет дана жесткая правовая оценка.

Кроме того, руководитель Уральской транспортной прокуратуры поставил своим подчиненным задачу принять упреждающие меры во всех 14 транспортных районах на территории 8 субъектов Российской Федерации Уральского транспортного региона, чтобы пассажиры могли соблюдать противоэпидемиологические требования.