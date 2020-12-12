В Екатеринбурге пьяный мужчина избил приехавшего к ребенку врача

В Екатеринбурге пьяный мужчина избил врача детской поликлиники, приехавшего по вызову к ребенку.

46-летнего местного жителя задержал наряд полиции. Как сообщил глава пресс-службы Свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, пока на нападавшего составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью - по ней задержанному может грозить до двух лет лишения свободы. Мужчина, как выяснилось, уже имеет судимость за подобное преступление.

Свою проверку начал и региональный СК: действия мужчины оценят на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей о воспрепятствовании оказанию медпомощи. Кроме того, экспертиза установит, какой вред был причинен здоровью потерпевшей.