Роспотребнадзор: Коронавирус может стать причиной выпадения волос

Коронавирусная инфекция, особенно если болезнь протекает тяжело, может спровоцировать выпадение волос. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, выпадение волос при COVID-19 связано с тем, что организм бросает все силы на поддержание жизненно необходимых функций, а ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются. При этом волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на продолжительное время, что и провоцирует чрезмерное выпадение волос, пояснила Пшеничная РИА Новости.

Как правило, пациенты обращают внимание на выпадение волос через 2-3 месяца после перенесенного заболевания. Пшеничная подчеркнула, что это обратимый процесс. "Как только организм восстановится, волосяные фолликулы снова войдут в фазу роста, но на это может понадобиться несколько месяцев", - отмечает специалист. После коронавируса важно вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, богатую микроэлементами и витаминами. А при необходимости следует обратиться к врачу-трихологу или дерматологу.