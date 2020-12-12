В России стало меньше продуктов с нарушением содержания ГМО

Число проб продуктов, в которых выявлены нарушения содержания генно-модифицированных организмов (ГМО), в 2020 году снизилась в восемь раз по сравнению с 2019-м. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

"Данные цифры - показатель того, что производители начали более ответственно подходить к соблюдению требований законодательства в части обязательной маркировки ГМО", - говорится в сообщении ведомства.

При выявлении незарегистрированных линий ГМО в тех или иных продуктах специалисты Роспотребнадзора оперативно изымают их из оборота и передают информацию в таможенные органы для внесения такой продукции в перечень рисковой.

Ведомство проводит государственную регистрацию продуктов с комплексной оценкой рисков и учетом содержания в них ГМО. Проверка безопасности включает молекулярно-генетические исследования, медико-биологическую оценку безопасности, а также санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты. Соответствующие предложения планируют представить в понедельник, 14 декабря. По данным Росстата, с начала года к седьмому декабря из продуктов питания больше всего подорожал сахар - на 72,7% и подсолнечное масло - 25,9%.