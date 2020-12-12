Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, от 05.06.2020 № 58, от 09.06.2020 № 61, от 19.06.2020 № 63, от 26.06.2020 № 69, от 02.07.2020 № 70, от 17.07.2020 № 77, от 23.07.2020 № 79, от 30.07.2020 № 81, от 21.08.2020 № 86, от 14.09.2020 № 96, от 18.09.2020 № 98, от 01.10.2020 № 99, от 05.10.2020 № 100, от 16.10.2020 № 103, от 23.10.2020 № 104, от 28.10.2020 № 105, от 05.11.2020 № 108, от 06.11.2020 № 109, от 10.11.2020 № 111, следующие изменения:

1.1. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается с численностью до 50 человек при условии одновременного нахождения граждан из расчета 1 посетитель/4 кв. м, обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования согласно подпункту 4.4 настоящего указа и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

В большепролетных сооружениях ангарного типа (площадью более 1500 кв. м) и в больших залах (площадью более 350 кв. м) допускается без ограничений по численности при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования согласно подпункту 4.4 настоящего указа и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Вне помещений допускается без ограничений по численности при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования согласно подпункту 4.4 настоящего указа и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

3. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00 часов, за исключением периода с 20.12.2020 по 30.12.2020 и празднования Нового года в ночь с 31.12.2020 по 01.01.2021.

Функционирование ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, иных предприятий общественного питания и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищноразвлекательных мероприятий, оказывающих услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 06.00 до 23.00 часов, в период с 20.12.2020 по 30.12.2020 с 06.00 до 24.00, а также 31.12.2020 с 06.00 до 03:00 01.01.2021 осуществлять с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра или установкой между столами перегородок при условии одновременного нахождения граждан из расчета 1 посетитель/4 кв. м зала. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.".

1.2. Подпункт 4.6 после слов и цифр "13 декабря 2020 года" дополнить словами и цифрами ", с 14 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, с И января 2021 года по 24 января 2021 года".

1.3. Дополнить подпунктом 4.7 следующего содержания:

"4.7. Юридические лица и индивидуальных предпринимателей, независимо от формы собственности, с продолжительностью рабочего дня (смены) более 8 часов, оказывающих услуги населению, организовать проведение ежедневного санитарного часа с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, и проветривание по истечении 50% рабочего времени.".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







