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Рубрика: В мире

Сенат Конгресса США одобрил оборонный бюджет на 2021 год

Сенат Конгресса США поддержал в пятницу проект военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). За высказалось большинство сенаторов - 84 человека, против выступили 13. Несколькими днями ранее палата представителей Конгресса США одобрила данный законопроект.

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Общий объем бюджета - 740 миллиардов долларов. Большая часть средств будет направлена на базовые нужды Пентагона - 635,5 миллиарда долларов, еще 69 миллиардов - на проведение операций за рубежом. В числе прочего сенаторы одобрили дальнейшие поставки вооружений на Украину, а также санкции против Турции за закупку российских ЗРК С-400. В проекте также упоминается необходимость внедрения гиперзвуковых технологий в течение трех лет, пишет ТАСС.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп обещал наложить вето на этот документ. Недовольство американского лидера вызвали ограничения, касающиеся вопроса сокращения численности американских войск за рубежом, решение о переименования военных объектов, названных в честь конфедератов, и другие моменты. Однако законопроект набрал в обеих палатах две трети голосов, что позволяет ему в будущем преодолеть президентское вето.

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