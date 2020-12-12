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12.12.2020 20:05
Рубрика: Спорт

Состоялись первые полуфинальные матчи Кубка России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Состоялись первые полуфинальные встречи двухматчевых противостояний в розыгрыше Кубка страны среди мужских команд, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). На шаг ближе к завоеванию трофея стали "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) и "Купол-Родники" (Ижевск). Но впереди ответные сражения.

Действующий обладатель трофея БК "Самара", пока еще не знающий поражений в нынешнем регулярном чемпионате первого дивизиона суперлиги, отправился на выезд в город Ревда Свердловской области. Результат встречи можно назвать несколько неожиданным, поскольку хозяева прыгнули выше головы, обыграв безусловного флагмана второго эшелона нашего мужского баскетбола - 88:87, причем заключительная четверть получилась сверхрезультативной (33:30).

Фото: eurocupbasketball.com
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В составе уральцев не было явного лидера. Об этом свидетельствует статистика бомбардиров: Дмитрий Артешин - 13 очков, Александр Захаров - 12, Илья Карпенков - 11, Максим Кирьянов - 10. Героем встречи все-таки стал Захаров. Именно он за мгновения до сирены об окончании основного времени игры превратил неточный дальний бросок Максима Колюшкина в откорректированный полет мяча, в итоге залетевшего в кольцо.

Впрочем, баскетболистам из Ревды не стоит сильно обольщаться этой победой. Самарцы на своей площадке очень сильны, они наверняка сделают далеко идущие выводы из этого обидного для себя поражения. Второй матч назначен на 27 декабря и пройдет на берегах Волги.

Другой полуфинал начался с домашней победы ижевского клуба "Купол-Родники" над сахалинской командой "Восток-65" - 83:73. Коллектив из Удмуртии по крохам копил свое преимущество, выиграв все четверти - 17:12, 23:22, 18:16, 25:23. Лучшими бомбардирами в составе хозяев стали Василий Мартынов (16 очков), Евгений Фидий (15), Александр Варнаков (13). У гостей самые высокие цифры в графе "результативность" имеют Александр Семенюк (15), Алексей Голяхов (14) и игрок сборной России Никита Балашов (13). Ответная игра состоится 28 декабря в Южно-Сахалинске.

Фото: РИА Новости
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Если обратиться к истории розыгрышей Кубка России, то из четырех нынешних участников полуфинала наивысшее достижение у "Самары" - титул в сезоне-2019/20. Дважды брали трофей самарские "Красные крылья", но это был совсем другой клуб. "Восток-65" считается правопреемником "Сахалина", который в 2017-м добрался до финала. Баскетболисты из Ревды играли в финале в прошлом розыгрыше турнира, а вот ижевцы еще ни разу не попадали в четверку сильнейших.

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