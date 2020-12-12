Специалисты расшифровали послание серийного убийцы спустя 51 год

Специалисты из США, Австралии и Бельгии расшифровали одно из сообщений серийного убийцы Зодиака, отправленное им в газету San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года.

Письмо, получившее название "Шифр 340" (по количеству символов в оригинале сообщения), раскрыли американский разработчик программного обеспечения Дэвид Оранчак, бельгийский программист Ярл ван Эйке и австралийский математик Сэм Блейк, сообщает ТАСС со ссылкой на издание.

"Я не боюсь газовой камеры, потому что с ее помощью окажусь в раю еще скорее, ведь теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня, в то время как у других не будет ничего", - пишет убийца. Однако в шифре не раскрывается имя преступника.

Подразделение ФБР в Сан-Франциско указало, что следствие по делу Зодиака продолжается. "По причине продолжения расследования и из уважения к жертвам и их семьям мы не будем давать дальнейших комментариев", - написали агенты в Twitter.

По данным издания, "Шифр 340" является второй криптограммой, которую удалось разгадать. Первая под названием "Шифр 408" была расшифрована учителем из Калифорнии и его женой. В ней Зодиак объяснял мотивы своих действий.

Убийца Зодиак известен тем, что совершил пять нераскрытых убийств в период между 1968 и 1969 годом. Его так и не поймали, но он приобрел дурную славу. До 1974 года Зодиак писал зашифрованные письма в полицию и местные СМИ. Злодей утверждал, что убил до 37 человек, пишет газета East Bay Times.