Ученые выяснили, у кого COVID будет протекать особенно тяжело

Ученые проанализировали геном более двух тысяч больных COVID-19, у которых заболевание протекало особенно тяжело, и выявили определенную закономерность: у пациентов обнаружились мутации в пяти генах. Именно эти мутации, по мнению исследователей, связаны с развитием опасных для жизни осложнений при COVID-19, сообщила The Guardian.

Выводы исследований, проведенных в Эдинбургском университете и опубликованных в журнале Nature, проливают свет на механизмы, лежащие в основе тяжелого течения коронавирусной инфекции, и могут привести к созданию новых лекарств для лечения этого заболевания.

Доктор Кеннет Бэйли, главный исследователь проекта, сказал: "Наши результаты сразу показывают, какие лекарства должны быть в верхней части списка для клинических испытаний. Мы можем тестировать только несколько лекарств за раз, поэтому правильный выбор спасет тысячи жизней".

Ученые провели полногеномное ассоциативное исследование (GWAS) на 2244 тяжелобольных пациентах с COVID-19, которые проходили лечение в 208 отделениях интенсивной терапии в различных госпиталях Великобритании. Исследователи сравнили генетическую информацию этих пациентов с образцами, предоставленными здоровыми добровольцами. Выяснилось, что вариации в пяти генах были связаны с развитием тяжелого течения COVID-19 - ученые связали с этими мутациями отклонения в формировании противовирусного иммунитета и развитие тяжелого воспаления легких - одного из грозных осложнений COVID-19.

При этом ученые подчеркнули, что исследование не было направлено на прогнозирование того, кто может серьезно заболеть COVID-19, а больше сосредоточено на поиске "биологических ключей, которые приведут нас к эффективному лечению", - пишет The Guardian.