Учителя отказываются от колов и двоек

Школа без колов и двоек. Почему бы и нет? В московской школе 1561 решили отказаться от привычных отметок. Правда, так учится только часть началки, которая проходит курс по системе Эльконина-Давыдова и Шалвы Амонашвили. Без отметок нравится всем: и родителям, и учителям, и особенно - детям.

Отметок нет, при этом оценивание в начальной школе, конечно же, есть. Это делают и сами ученики, и педагоги. Но ни двоечников, ни троечников, ни даже отличников в этих классах нет.

А кто есть? Ученик, который выполнил работу аккуратно, но забыл подчеркнуть нужную букву. Или решил задачку и получил максимальный балл - два балла. Или написал диктант, но допустил ошибки, вдобавок получилось неряшливо. Очень уважительно, согласитесь?

В обычной школе вникать бы не стали: этому - четыре, этому - пять, а этому - два и родителей к директору! А как иначе? А вот как.

- Допустим, идет урок чистописания. Прошу каждого подчеркнуть букву, которая получилась лучше всего, - рассказала "РГ" Оксана Хахалина, учитель начальных классов. - Затем, при проверке тетради, если соглашаюсь с этим, потом тоже подчеркну ее красной ручкой. Если нет, подчеркну ту, которая мне показалась самой удачной. Еще пример: оцениваем аккуратность выполнения работы - сбоку рисуем вертикальный отрезок, где ученик ставит отметку. Чем выше расположена отметка на отрезке, тем выше он оценивает свою работу. Ученик всегда знает, что именно у него получилось, а что - нет.

Вот такие отметки ставят себе на полях ученики началки. Фото: Ирина Ивойлова / РГ

Как дети пишут городские контрольные работы? Оксана Хахалина пояснила, что для таких работ могут использоваться обычные баллы.

Садись, д есять!

В вологодской школе № 26 самый высокий балл - 10. Но это почти как "шесть-ноль" у фигуристов. Заработать очень трудно. Самые плохие оценки тут - 1 и 2 балла. Самые высокие - 8, 9, 10. Это "пятерка".

Шесть лет назад школа решилась на необычный эксперимент. Целый год учителя разрабатывали новую систему оценивания, критерии. Прописали все детали по всем предметам, классам и баллам, рассчитали "вес" умений, подготовили шкалу перевода в обычные баллы. Между прочим, серьезный интеллектуальный продукт создали - на кандидатскую тянет, как минимум.

Взяли для эксперимента шесть классов, туда попали и началка, и средняя школа, и старшая. Получилось, понравилось. Теперь все 1700 учеников занимаются по новой модели. И вот что интересно - неуспевающих в школе теперь почти нет.

- Сколько двоечников бывает за год? - спрашиваю у директора Ларисы Лукичевой.

- Два-три человека, не больше. Это те, кто условно переведен в следующий класс. Почему стало меньше двоечников? Тройка у нас - это 3, 4 или 5 баллов. Ученик понимает, какой минимум ему надо сделать, за что зацепиться. Дети должны уметь оценивать себя сами, понимать, что у них уже получается, а где надо приложить силы, - рассказала директор.

За ответы по новой теме отметку в этой школе ставят только в том случае, если ученик сам того пожелает. Причем, учитель имеет право на один дополнительный балл - за старание ученика.

- Прочитал ребенок стихотворение так, что все ахнули - плюс балл от учителя, - поясняет Лариса Лукичева.

За что ругать, если двоек нет?

Липецк, школа №2. Директор Ольга Шишкина рассказала "РГ", что на безотметочную систему переходят вторые классы. Как ни удивительно, не все родители обеими руками поддержали новшество. "За что я буду ругать ребенка, если вы не станете ставить двойки?" - таким был один вопросов на родительском собрании. Пришлось многих убеждать, объяснять, в чем плюс безотметочного подхода - нет ярлыков, повышается самооценка, растет мотивация детей к учебе.

- А что учитель будет писать в электронном дневнике? - спрашиваю у директора.

- Оставлять комментарии для родителей: обратить внимание на эту тему, на такой-то вопрос… Оценивать учеников все же надо. Думаем, как это делать. Решили, что в конце года выдадим самым прилежным и успешным второклассникам похвальный лист с поощрением.

Что будет дальше? Школа пока тщательно прорабатывает все варианты. К слову, в Липецке и области есть и другие школы, которые отказываются от отметок.

Компетентно

Лариса Рослова, заведующая лабораторией Института стратегии развития образования РАО:

- Надо, прежде всего, менять не отметку, а отношение к ней в обществе. Отметка должна быть инструментом развития ученика, а не наказания. Она должна выполнять функцию обратной связи, без неё обучение невозможно. Поэтому надо понять, как правильно ее организовать, какими критериями наполнить. С приходом цифры особенно быстро все меняется в обществе, меняется и школа. Почему же система оценивания должна оставаться прежней? И она должна совершенствоваться, используя для этого новые возможности, предоставляемые "цифрой", ведь цифровые технологии позволяют собирать и обрабатывать большие объемы информации. Я согласна с тем, что оценивание в школе будет другим. К сожалению, не все учителя готовы работать иначе, меняться и менять свое отношение к отметке, но им придется это делать и они уже это делают, как мы видим.

Между тем

Пятибалльная (а если уж начистоту, то трехбалльная) система незатейлива и удобна. Но появилась она в свое время как альтернатива телесным наказаниям. Какое-то время в России были и оценки, и ремень с розгами. Телесные наказания из нашей школы ушли в начале прошлого века, а отметки остались.

Что предлагается взамен? Эксперты считают, что в образовании очень важно самооценивание ученика. Что, собственно, пытаются делать некоторые школы. Главное, отметка не должна быть наказанием или поощрением, единственной мотивацией к учебе.