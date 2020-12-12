В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу демонстрантов

В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу демонстрантов, в результате не менее шести человек получили ранения. Инцидент произошел в пятницу в районе Манхеттена, после 16.00 по местному времени.

Всего в демонстрации участвовали 40-50 человек. Предполагается, что она проводилась в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC. Отмечается, что жизням пострадавших участников ничего не угрожает, некоторые из них были госпитализированы.

Водитель врезавшего в людей автомобиля задержан, сейчас его допрашивают. Местные власти призвали жителей Нью-Йорка избегать района происшествия, ведется расследование.