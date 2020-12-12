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Рубрика: В мире

В Японии одобрена продажа первых генно-модифицированных продуктов

Экспертная комиссия министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрила продажу в стране генно-модифицированных помидоров. Такую информацию в субботу распространило японское общественное телевидение.

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Это первый случай, когда власти разрешили продажу генно-модифицированных продуктов питания в стране, пишет ТАСС. Речь идет о помидорах, в которых генным путем был увеличен объем аминокислот, понижающих кровяное давление. В японском минздраве подчеркнули, что эти овощи не содержат генов, отсутствующих в обыкновенных томатах.

В 2019 году в Японии был принят закон, разрешающий продажу генно-модифицированных продуктов питания при условии, что соответствующее одобрение получено от специальной комиссии министерства здравоохранения.

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