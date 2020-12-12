В Иране казнили редактора новостного портала Amad News

Судебные власти Ирана объявили о том, что оператор сайта Amad News и телеканала Telegram Рухолла Зам был казнен через повешение. Это произошло через несколько дней после того, как Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор, вынесенный журналисту, сообщает издание Tehran Times.

"Верховный суд, рассмотрев это дело, и решение, вынесенное Исламским революционным судом, одобрил смертный приговор Заму", - заявил пресс-секретарь суда Голамхоссейн Эсмаили.

Он уточнил, что репортер был обвинен в "коррупции на земле", термин, используемый для описания преступлений, караемых смертной казнью в судебной системе Исламской Республики. По версии следствия, Рухолла Зам через свой новостной сайт спровоцировал насилие во время декабрьских протестов 2017 года.