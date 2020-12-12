Новости

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана вопросы карабахского урегулирования 15:43
АПЛ "Владимир Мономах" впервые запустила четыре ракеты "Булава" 15:38
Критики назвали 50 лучших фильмов 2020 года 15:29
Военные построили пять мостов в Тульской области 14:53
Матвиенко: Гафт был настоящим и искренним во всем, что делал 14:53
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта 14:51
Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Гафта 14:41
В Иране казнили редактора новостного портала Amad News 14:37
Ресторану Bla Bla Bar за нарушения мер профилактики COVID-19 грозит закрытие на три месяца 14:36
Найденные мертвыми в Москве мужчина и ребенок были из малоимущей семьи 14:32
Британцы запасаются продуктами в опасении срыва сделки по Brexit 14:24
Медведев выразил соболезнования родным и близким умершего Валентина Гафта 14:21
Юлия Липницкая стала тренером академии Плющенко 14:04
Мошенники позвонили россиянам 15 млн раз в 2020 году 14:00
Число выявленных заражений COVID-19 в мире достигло 71 млн 13:53
Цены на проезд в общественном транспорте Москвы вырастут незначительно 13:36
В Kia извинились за проблемы с дизельными Sorento в России 13:35
Путин назвал уход Гафта из жизни большой утратой 12:47
В новогодние праздники парковки в Москве будут бесплатными 12:42
Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище 12:41
Суд в Австрии снял запрет на ношение мусульманских платков в школах 12:21
Большинство россиян хотели бы попросить у Деда Мороза здоровья 12:14
Медведев: Конституция гарантирует неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан 12:13
Мишустин расширил досудебное обжалование решений надзорных органов 11:39
Ростуризм предложил переносить туры с кешбэком 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
12.12.2020 14:37
Рубрика: В мире

В Иране казнили редактора новостного портала Amad News

Текст: Александр Саможнев

Судебные власти Ирана объявили о том, что оператор сайта Amad News и телеканала Telegram Рухолла Зам был казнен через повешение. Это произошло через несколько дней после того, как Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор, вынесенный журналисту, сообщает издание Tehran Times.

Иранского физика убили оружием, которое использует НАТО

"Верховный суд, рассмотрев это дело, и решение, вынесенное Исламским революционным судом, одобрил смертный приговор Заму", - заявил пресс-секретарь суда Голамхоссейн Эсмаили.

Он уточнил, что репортер был обвинен в "коррупции на земле", термин, используемый для описания преступлений, караемых смертной казнью в судебной системе Исламской Республики. По версии следствия, Рухолла Зам через свой новостной сайт спровоцировал насилие во время декабрьских протестов 2017 года.

В мире Ближний Восток Иран

Главное сегодня

Путин назвал уход Гафта из жизни большой утратой
Мишустин назначил ответственных за цены на социально значимые товары
Правительство России расширило санкционный список в отношении Украины
Собянин: В Москве скоро откроется крупнейшее в стране производство вакцины "Спутник V"
Трубоукладчик "Фортуна" начал достраивать "Северный поток-2"
Око за око: как Франция столкнулась с радикальным исламом
Как политиков и поп-звезд штрафуют за отказ соблюдать санитарные требования