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12.12.2020 19:55
Рубрика: Власть

В МО РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Текст: Юрий Гаврилов
В Минобороны РФ сообщили о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он зафиксирован 11 декабря в Гадрутском районе, говорится в информационном бюллетене российского военного ведомства. Подробности инцидента не сообщаются, тогда как Азербайджан и Армения винят в нем друг друга.
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Между тем российские миротворцы продолжают круглосуточно мониторить обстановку в Нагорном Карабахе. Они несут службу на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение в регион беженцев, оказывают гуманитарную помощь местному населению и участвуют в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры.

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В бюллетене сказано, что за сутки в Нагорный Карабах из Армении приехали более 480 человек. В всего с 14 ноября в места прежнего проживания вернулись 37 707 человек.

Российские саперы продолжают разминировать местность и объекты. По данным Минобороны, российские военные провели инженерную разведку в районе аэродрома города Степанакерт. Очищены почти 12 гектаров территории и 130 зданий. Саперы обнаружили и вывезли для уничтожения 172 неразорвавшихся мин и снарядов.

"Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 года) очищены от неразорвавшихся боеприпасов 148,97 га территории, 31,1 км дорог, 325 домостроений, в том числе восемь социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4760 взрывоопасных предметов", - сообщили в российском военном ведомстве.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В бюллетене также сказано, что миротворцы обеспечили безопасность работы бригады, которая занималась ремонтом объектов энергетической инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий. За сутки было восстановлено 500 метров линий электропередачи и полтора километра дублирующего участка газопровода в районе населенного пункта Лысогорский.

"Ремонтной бригадой совместно с бригадой жилищно-коммунальной службы проводятся работы по ремонту и восстановлению мест проживания беженцев в Мардакерте. За сутки восстановлен один дом и 250 метров линий электропередачи", - отметили в Минобороны России.

В бюллетене сказано, что российские "голубые каски" во взаимодействии с представителями международного комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха ведут поиск и организуют передачу тел погибших в ходе боевых действий. В этой работе им помогает горячая линия, по которой осуществляется сбор сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С начала работы горячей линии принято уже 462 обращения. Все они переданы в поисковые группы Центра примирения враждующих сторон. Количество таких групп увеличили с трех до пяти.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В Минобороны РФ также сообщили, что специалисты выездной российской врачебной бригады в ходе работы в населенном пункте Храморт, что в 26 километрах севернее Степанакерта, оказали амбулаторно-поликлиническую помощь 23 местным жителям, в том числе двум детям. Всего услугами российских военных медиков воспользовались уже 448 жителей Карабаха, среди которых 52 ребенка.

Кроме того, военврачи РФ помогли коллегам из Центра эпидемиологии и гигиены Нагорного Карабаха подготовить к работе лабораторию особо опасных инфекций. Она располагается в Степанакерте.

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