В российский прокат вышел фильм о военнопленных времен Русско-Японской войны

В России в широкий прокат вышел фильм "В плену у сакуры" (оригинальное название "Сорокин, который увидел сакуру") производства Россия-Япония. Фильм относится к той категории, что по-японски называется "дораму". Это история любви русского морского офицера Сорокина и японской медсестры в лагере для военнопленных на японском острове Сикоку во время Русско-Японской войны 1904-1905 годов.

Фильм начинается с того, что японская журналистка Сакурако (актриса Дзюнко Абэ) снимает репортаж о кладбище в Мацуяма, где похоронены русские военнопленные. За памятниками ухаживают японские школьники. Там же установлен и бюст Василия Бойсмана, командира броненосца "Пересвет", участвовавшего в обороне Порт-Артура и скончавшегося от ран в Мацуяме. В руки журналистки попадает дневник ее прабабушки, которая была медсестрой в госпитале для военнопленных и влюбилась там в русского офицера. История в фильме развивается на двух уровнях - в 1905 году и в наше время, и оба уровня сходятся в Санкт-Петербурге. Сначала фильм кажется наивным, но чем дальше, тем больше захватывает происходящее.

Город Мацуяма в префектуре Эхимэ на Сикоку (этот остров даже сейчас считают самым тихим и традиционным среди четырех главных островов Японского архипелага) больше столетия назад стал одним из мест в Японии, где императорские власти организовали лагерь для военнопленных. Сохранились архивные фотографии тех времен, на них русские военные позируют вместе со священником. Офицеры жили в здании буддийского храма, рядовые солдаты и матросы - в бараках неподалеку. Рядом находился и тот самый госпиталь, где японские медсестры ухаживали за ранеными военнопленными.

Существует много воспоминаний о японских лагерях того времени. Япония в 1899 году подписала Гаагскую конвенцию, в которой описывались правила гуманного обращении с военнопленными, и Русско-Японская война стала первым случаем применения положений этого документа на практике. Между тем Япония, взявшая курс на европеизацию, стремилась подчеркнуть свою приверженность международным соглашениям, поэтому жизнь пленных в японских лагерях в то время была довольно комфортной. Как вспоминали пленные, их хорошо кормили, выдавалось спиртное, была возможность выходить в город, посещать спортивные соревнования, театр, ездить на экскурсии, посещать горячие источники, можно было работать в городе. Японская сторона даже устроила курсы по изучению русского языка для малограмотных пленных (в основном таковыми были пехотинцы из крестьян).

Начало 20 века вообще было очень многообещающим в плане гуманизма. Жаль, продлилось это недолго.

Коменданта лагеря играет известный японский актер Иссей Огата, для которого это не первое сотрудничество с россиянами, ранее он исполнил роль японского императора Хирохито в фильме Александра Сокурова "Солнце". Популярный российский актер Александр Домогаров снялся в роли Василия Бойсмана. В роли Сорокина - обаятельный Родион Галюченко.

Одна из главных идей фильма - взаимопонимание между русскими и японцами, отметил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, и выразил надежду, что он послужит укреплению отношений между нашими странами.