В российский прокат вышел фильм о военнопленных времен Русско-Японской войны

Новости

Трамп на неделю продлил финансирование правительства 03:14
Сенат Конгресса США одобрил оборонный бюджет на 2021 год 02:50
Регионы Австрии смогут вводить масочный режим на улицах со скоплением людей 02:23
В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу демонстрантов 02:02
Больше 70 миллионов человек в мире заразились коронавирусом 01:41
Правительство России расширило санкционный список в отношении Украины 01:40
В Петербурге скончался от коронавируса сексолог Лев Щеглов 01:28
Британия задействует военные корабли для охраны своих вод после Brexit 00:21
В штате Нью-Йорк с понедельника частично закрываются рестораны 00:08
В Германии возобновится строительство "Северного потока-2" 11.12.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 11.12.2020
В подмосковных ресторанах необходима будет справка о прохождении теста на COVID 11.12.2020
В Госдуме прокомментировали планы украинского дипломата о "захвате Крыма" 11.12.2020
Главную новогоднюю ель России привезли в Кремль 11.12.2020
В ВОЗ обеспокоены двукратным ростом смертности от COVID-19 в Европе 11.12.2020
В Москве после ДТП перевернулась машина скорой помощи 11.12.2020
Toyota построила водородный тягач 11.12.2020
Мишустин поручил системно следить за ценами на социально значимые товары 11.12.2020
В Подмосковье ограничения по коронавирусу продлили до середины января 11.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 20 тысяч военнослужащих 11.12.2020
Этнографы показали двухсотлетнюю джинсу 11.12.2020
Росстат получит данные о текущих ценах от кассовых аппаратов 11.12.2020
Очередной саммит ЕАЭС запланирован на май 2021 года 11.12.2020
Минсельхоз предложил вариант стабилизации цен на сахар 11.12.2020
На Кубани четыре человека погибли в ДТП на трассе 11.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
12.12.2020 02:18
Рубрика: В мире

В российский прокат вышел фильм о военнопленных времен Русско-Японской войны

Текст: Константин Волков
В России в широкий прокат вышел фильм "В плену у сакуры" (оригинальное название "Сорокин, который увидел сакуру") производства Россия-Япония. Фильм относится к той категории, что по-японски называется "дораму". Это история любви русского морского офицера Сорокина и японской медсестры в лагере для военнопленных на японском острове Сикоку во время Русско-Японской войны 1904-1905 годов.
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Фильм начинается с того, что японская журналистка Сакурако (актриса Дзюнко Абэ) снимает репортаж о кладбище в Мацуяма, где похоронены русские военнопленные. За памятниками ухаживают японские школьники. Там же установлен и бюст Василия Бойсмана, командира броненосца "Пересвет", участвовавшего в обороне Порт-Артура и скончавшегося от ран в Мацуяме. В руки журналистки попадает дневник ее прабабушки, которая была медсестрой в госпитале для военнопленных и влюбилась там в русского офицера. История в фильме развивается на двух уровнях - в 1905 году и в наше время, и оба уровня сходятся в Санкт-Петербурге. Сначала фильм кажется наивным, но чем дальше, тем больше захватывает происходящее.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
На Дону за народные средства восстановили памятник русско-японской войны

Город Мацуяма в префектуре Эхимэ на Сикоку (этот остров даже сейчас считают самым тихим и традиционным среди четырех главных островов Японского архипелага) больше столетия назад стал одним из мест в Японии, где императорские власти организовали лагерь для военнопленных. Сохранились архивные фотографии тех времен, на них русские военные позируют вместе со священником. Офицеры жили в здании буддийского храма, рядовые солдаты и матросы - в бараках неподалеку. Рядом находился и тот самый госпиталь, где японские медсестры ухаживали за ранеными военнопленными.

Существует много воспоминаний о японских лагерях того времени. Япония в 1899 году подписала Гаагскую конвенцию, в которой описывались правила гуманного обращении с военнопленными, и Русско-Японская война стала первым случаем применения положений этого документа на практике. Между тем Япония, взявшая курс на европеизацию, стремилась подчеркнуть свою приверженность международным соглашениям, поэтому жизнь пленных в японских лагерях в то время была довольно комфортной. Как вспоминали пленные, их хорошо кормили, выдавалось спиртное, была возможность выходить в город, посещать спортивные соревнования, театр, ездить на экскурсии, посещать горячие источники, можно было работать в городе. Японская сторона даже устроила курсы по изучению русского языка для малограмотных пленных (в основном таковыми были пехотинцы из крестьян).

Начало 20 века вообще было очень многообещающим в плане гуманизма. Жаль, продлилось это недолго.

Коменданта лагеря играет известный японский актер Иссей Огата, для которого это не первое сотрудничество с россиянами, ранее он исполнил роль японского императора Хирохито в фильме Александра Сокурова "Солнце". Популярный российский актер Александр Домогаров снялся в роли Василия Бойсмана. В роли Сорокина - обаятельный Родион Галюченко.

Одна из главных идей фильма - взаимопонимание между русскими и японцами, отметил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, и выразил надежду, что он послужит укреплению отношений между нашими странами.

В мире Восточная Азия Япония Культура Культура Кино и ТВ Русско-японская война

Главное сегодня

Трубоукладчик "Фортуна" начал достраивать "Северный поток-2"
Путин оценил возможность декриминализации призывов к экстремизму
Шестеро силовиков в КЧР пострадали в результате взрыва у здания ФСБ
Минстрой назвал регионы, где жилье подешевеет в 2021 году
Минсельхоз подготовит меры для стабилизации цен на основные продукты
Око за око: как Франция столкнулась с радикальным исламом
Как политиков и поп-звезд штрафуют за отказ соблюдать санитарные требования