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12.12.2020 21:55
Рубрика: Общество

В РПЦ не планируют вводить одноразовые ложки для причастия

Текст: Елена Яковлева
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Русской православной церкви не планируют вводить одноразовые лжицы (ложечки) для причастия во время литургии в храме, потому что существующих гигиенических и противоэпидемических мер вполне достаточно, сказал сегодня глава отдела внешних церковных связей ( ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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- То, что мы сейчас делаем, - это, мне кажется, адекватный и оптимальный ответ на эпидемическую ситуацию, которая сложилась, - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Он напомнил, что, по учению Церкви, "святые дары, то есть, тело и кровь Христовы, являются источником исцеления, и они не могут быть источником заражения". Но с другой стороны, добавил митрополит, в Церкви сознают, что не могут "обезопасить священные сосуды, в которых хранятся или при помощи которых преподаются святые дары, от того, чтобы там не передался вирус от предыдущего причастника".

Поэтому с самого начала эпидемии коронавируса по всем епархиям была разослана патриаршая инструкция, одобренная Священным Синодом, которая устанавливала ряд необходимых санитарных мер. Так, по этой инструкции, отменялось целование чащи после причастия. А лжица, при помощи которой преподается причастие, должна либо отираться проспиртованным платом, либо окунаться после каждого причастника в спирт, а затем в горячую воду.

- Что касается каких-либо других дополнительных нововведений, таких, как, например, причащение одноразовыми лжицами, то мне не приходилось слышать, чтобы где-либо что-то подобное употреблялось, - сказал митрополит.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Это, по его мнению, связано и с тем, что нельзя предсказать число причастников в каждый конкретный день, и с вопросом утилизации этих одноразовых лжиц (они не могу быть просто выброшены, это недопустимо), и с тем, что "многие верующие просто не примут такое нововведение" (одноразовыми деревянными лжицами причащали тяжко больных инфекционными болезными в XIX веке, о чем остались свидетельства).

Говоря об этом, митрополит Иларион признал, что в некоторых приходах указанные противоэпидемические меры не соблюдаются. "Здесь должен быть более жесткий контроль со стороны правящих архиереев, вплоть до применения дисциплинарных мер к настоятелям", - прокомментировал ситуацию митрополит Иларион.

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