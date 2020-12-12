В штате Нью-Йорк с понедельника частично закрываются рестораны

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что рестораны в штате должны закрыть свои внутренние обеденные зоны с понедельника на неопределенный срок, поскольку новые ежедневные случаи заболевания по всему штату впервые с весны превысили отметку в 10 тысяч, а количество госпитализаций пациентов с COVID-19 стремительно растет.

Губернатор-демократ сказал, что рестораны могут продолжать использовать веранды на открытом воздухе, а также предлагать еду на вынос и ее доставку. Ранее на этой неделе Куомо предупредил, что штат может закрыть социальные столовые для бедных, если уровень госпитализации в штате не стабилизируется.

Власти штата Нью-Йорк в пятницу сообщили о 4653 пациентах, госпитализированных с COVID-19, что на 30 процентов больше, чем неделю назад, отмечает CNBC. "Вы увидите плохой декабрь, плохой январь" - сказал Куомо на брифинге для прессы, добавив, что вспышка пандемии коронавируса не прекратится до тех пор, пока в США не будет широко распространена вакцина. По словам губернатора, это произойти не раньше июня или в сентябре. "С сегодняшнего дня по июнь это долгие шесть месяцев", - сказал Куомо, который процитировал дополнительные предупреждения Центров по контролю и профилактике заболеваний, выпущенные на прошлой неделе. Они предостерегают жителей штата "от групповых собраний в помещениях и в многолюдных условиях на улице".

Между тем решение губернатора противоречит планам штата по возобновлению работы заведений сферы питания. 30 сентября Куомо позволил возобновить оказание услуг в помещении внутри ресторанов с загрузкой в 25 процентов. В пятницу губернатор Нью-Йорка также высказался против закрытия школ, заявив, что процент положительных тестов на коронавирус среди учащихся гораздо ниже по сравнению с окружающим сообществом.