Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище

Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря. Прощание с Народным артистом РСФСР пройдет в тетре "Современник".

По словам художественного руководителя "Современника" Виктора Рыжакова, прощание с народным артистом РСФСР пройдет 15 декабря в театре.

Также стало известно, что Валентина Иосифовича похоронят на алле деятелей искусства на Троекуровском кладбище в Москве.

В память о великом актере в Москве могут установить памятную доску. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Это огромнейшая утрата, уходят самые-самые последние из могикан. Я и дружил с ним, вместе снимались. Уверен, что табличка на его доме появится, если поступит предложение. Мы поддержим предложения его коллег", - приводит его слова РИА Новости.