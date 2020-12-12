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Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище

Утраты
    12.12.2020, 12:41
Текст:   Наталья Лебедева

Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря. Прощание с Народным артистом РСФСР пройдет в тетре "Современник".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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По словам художественного руководителя "Современника" Виктора Рыжакова, прощание с народным артистом РСФСР пройдет 15 декабря в театре.

Также стало известно, что Валентина Иосифовича похоронят на алле деятелей искусства на Троекуровском кладбище в Москве.

В память о великом актере в Москве могут установить памятную доску. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Это огромнейшая утрата, уходят самые-самые последние из могикан. Я и дружил с ним, вместе снимались. Уверен, что табличка на его доме появится, если поступит предложение. Мы поддержим предложения его коллег", - приводит его слова РИА Новости.

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