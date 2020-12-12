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12.12.2020 22:34
Рубрика: Общество

За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 253 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 20 567 человек. Эти данные в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 253 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 78 370 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Сейчас 4 072 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 732 таких пациента лежат в военных госпиталях. Семьдесят изолированы по месту службы. Сорок семь находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 223 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - девять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двадцати одного пациента. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 12 487 заболевшим, почти четыре тысячи из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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