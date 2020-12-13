Новости

Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1" 18:17
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира 18:16
Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе КМ 17:14
Журналист Игорь Кириллов прокомментировал смерть Евгения Хорошевцева 16:41
Захарова: После смены президента США отношение к РФ кардинально не изменится 16:18
Путин встретит Новый год с родными и близкими 16:14
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева 15:34
Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений 15:05
Тедеско выступил с заявлением в связи с инцидентом после матча с "Сочи" 14:53
СМИ: Украинская певица Лобода оказалась в центре скандала из-за ванны 14:08
Путин: Рост цен на макароны при высоких урожаях зерна недопустим 14:06
В Петербурге в примерочной магазина обнаружили самодельную бомбу 13:56
Суббота стала самым холодным днем с начала зимы в Москве 13:52
Минск: Дан старт Белорусско-российскому молодежному форуму 13:51
Умер участник групп "Воскресение" и "Самоцветы" Андрей Сапунов 13:31
Патриарх Кирилл призвал переболевших COVID-19 стать донорами плазмы 13:16
Меркель и главы федеральных земель обсудят меры по борьбе с COVID-19 12:33
В московском метро поезда остановились из-за пассажира на путях 12:18
Италия и ВОЗ намерено утаили отчет о неготовности страны к пандемии 11:21
Россияне назвали любимые горнолыжные курорты 10:14
СМИ: Сотрудники ФБР замешаны в скандалах на почве домогательств 10:03
Дом звезды футбола Паоло Росси ограблен во время его похорон 09:33
В Британии магазинам рекомендовали создать запасы продуктов и лекарств 09:23
Оперштаб: Еще 4841 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:18
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы 09:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
13.12.2020 17:49
Рубрика: Власть

Обновят уставы

Нормативную базу регионов приведут в соответствие с Основным Законом
Текст: Галина Мисливская
Основная часть работы по приведению федерального законодательства в соответствие с новыми нормами Конституции завершается, поправки внесены в 136 федеральных законов. Впереди новый этап - обновление региональных нормативных актов.

Как рассказал Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений и глава думского комитета по законодательству, в ходе осенней сессии в Госдуму внесено 25 федеральных законов по исполнению новых норм Конституции, 19 из них - президентом, еще шесть - сопредседателями группы. "На сегодняшний день приняты и подписаны президентом 17 законов во исполнение конституционных положений, 9 декабря в окончательном чтении были приняты (Госдумой) еще четыре, они поступают в Совет Федерации и в среду стоят в повестке", - сказал он на заседании рабочей группы.

ВЦИОМ: Поддержка конституционных поправок выросла

Среди этих документов - поправки в порядок формирования верхней палаты и закон о федеральной территории "Сириус" (он развивает новые положения ст. 67 Конституции). По словам сопредседателя рабочей группы, главы комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в случае образования новых федеральных территорий по каждой будет принят отдельный закон. Система управления в них может отличаться, главное, чтобы это не противоречило Основному Закону страны, добавил он.

"Я думаю, действительно, работа проделана в парламенте очень большая", - считает Клишас. Теперь очередь за регионами. "Нам предстоит еще один достаточно серьезный этап, многие регионы уже к нему приступили, - сказал сенатор. - Мы планируем на президиуме Совета законодателей (на этой неделе. - Прим. "РГ") достаточно подробно обсудить этот вопрос, постараться ввести в системное русло работу, связанную с изменением регионального законодательства".

Отвечая на вопрос "Российской газеты", Клишас пояснил, что субъектам надо будет обновить прежде всего свои уставы. "Во многих уставах содержатся права губернаторов и законодательных собраний, например, на дачу согласия на назначение региональных прокуроров. Это сейчас напрямую противоречит Конституции", - сказал он. Напомним, теперь прокуроры регионов назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации. Такая норма была внесена в Основной Закон в июле.

Приняты 17 законов во исполнение конституционных положений

Павел Крашенинников призвал коллег в регионах вести работу по обновлению законодательной базы "без спешки, нефрагментарно, системно". Федеральные парламентарии, по его словам, окажут им всяческую поддержку.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Поправки в Конституцию РФ

Главное сегодня

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева
Пушкова удивил протест Киева из-за российских санкций
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы
Путин встретит Новый год с родными и близкими
Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю
Верховный суд защитил права работника при сокращении штатов
В Росгвардии определили, как должны работать частные охранники