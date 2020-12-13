Основная часть работы по приведению федерального законодательства в соответствие с новыми нормами Конституции завершается, поправки внесены в 136 федеральных законов. Впереди новый этап - обновление региональных нормативных актов.

Как рассказал Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений и глава думского комитета по законодательству, в ходе осенней сессии в Госдуму внесено 25 федеральных законов по исполнению новых норм Конституции, 19 из них - президентом, еще шесть - сопредседателями группы. "На сегодняшний день приняты и подписаны президентом 17 законов во исполнение конституционных положений, 9 декабря в окончательном чтении были приняты (Госдумой) еще четыре, они поступают в Совет Федерации и в среду стоят в повестке", - сказал он на заседании рабочей группы.

Среди этих документов - поправки в порядок формирования верхней палаты и закон о федеральной территории "Сириус" (он развивает новые положения ст. 67 Конституции). По словам сопредседателя рабочей группы, главы комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в случае образования новых федеральных территорий по каждой будет принят отдельный закон. Система управления в них может отличаться, главное, чтобы это не противоречило Основному Закону страны, добавил он.

"Я думаю, действительно, работа проделана в парламенте очень большая", - считает Клишас. Теперь очередь за регионами. "Нам предстоит еще один достаточно серьезный этап, многие регионы уже к нему приступили, - сказал сенатор. - Мы планируем на президиуме Совета законодателей (на этой неделе. - Прим. "РГ") достаточно подробно обсудить этот вопрос, постараться ввести в системное русло работу, связанную с изменением регионального законодательства".

Отвечая на вопрос "Российской газеты", Клишас пояснил, что субъектам надо будет обновить прежде всего свои уставы. "Во многих уставах содержатся права губернаторов и законодательных собраний, например, на дачу согласия на назначение региональных прокуроров. Это сейчас напрямую противоречит Конституции", - сказал он. Напомним, теперь прокуроры регионов назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации. Такая норма была внесена в Основной Закон в июле.

Приняты 17 законов во исполнение конституционных положений

Павел Крашенинников призвал коллег в регионах вести работу по обновлению законодательной базы "без спешки, нефрагментарно, системно". Федеральные парламентарии, по его словам, окажут им всяческую поддержку.