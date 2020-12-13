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13.12.2020 21:58
Рубрика: Происшествия

Не покладая трубки

Банкиры отмечают взрывной рост "телефонных" преступлений
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8335)
Около 15 млн звонков сделали мошенники россиянам с начала этого года. Такие данные привел заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании совета Ассоциации банков России.

В России наблюдается взрывной рост числа киберпреступлений, отметил он. При этом данные Центробанка, силовых ведомств и банков в этой области сильно отличаются. Необходимо обсудить единые подходы к учету киберинцидентов и ущерба от них, считает Кузнецов.

Фото: iStock
Назван способ избежать звонков от мошенников с неизвестных номеров

Также он снова поднял идею об усилении наказаний за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Нужно радикального усилить охрану банковской тайны, выделить в отдельную статью Уголовного кодекса наказания за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, полагает Кузнецов.

Многие организации не готовы к полноценному обеспечению кибербезопасности, отметил председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. По оценке международных экспертов, 77% организаций в мире не готовы к любого вида кибератакам, даже простым. В России ситуация несколько лучше, особенно у финансовых институтов. По оценке компании Bi.Zone, российской финансовой сфере можно поставить за это 3 балла из 5. В то же время финансовая сфера является центром притяжения преступников, атаки идут постоянно, а 93% преступлений связано с фишингом и социальной инженерией, добавил Анатолий Аксаков.

В большинстве случаев люди сами переводили деньги мошенникам

В 87% случаев клиенты банка сами переводили деньги мошенникам, сообщал ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Популярные схемы обмана клиентов - предложение открыть с телефона новую защищенную банковскую карту и перевести на нее деньги. Так как физически карта находится на руках у мошенников, они спокойно обналичивают деньги с нее в банкоматах".

15 миллионов раз звонили мошенники россиянам в нынешнем году

Бывает, что мошенники предлагают сделать заявку на кредит и перевести средства на "защищенный" счет для закрытия якобы выданного потребительского кредита. "В худшем случае клиент лишается и своих денег, и еще остается должен банку", - заявил Велигодский. В этом году количество жалоб клиентов Сбербанка на звонки от мошенников выросло на 63%, приводит данные РИА Новости.

Происшествия Преступления Криминал Компании Финансы Сбербанк

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