Боснийский узел: Сараево вновь становится точкой геополитического напряжения

14 декабря исполняется 25 лет со дня подписания в Париже Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (БиГ), одним из государств-гарантов которого является Российская Федерация. В этой связи внимание международной и местной общественности приковано к намеченному на завтра визиту в Сараево российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, где он намерен провести встречи с лидерами трех государствообразующих народов - сербов, бошняков и хорватов.

Позиция Москвы относительно путей выстраивания подлинного национального примирения в БиГ на днях была озвучена официальным представителем МИД России Марией Захаровой, которая подчеркнула, что "заложенные в Дейтонско-Парижском соглашении принципы сохраняют актуальность и сегодня". "Именно они гарантируют права и интересы народов Боснии и Герцеговины, ее энтитетов - Федерации БиГ и Республики Сербской, являются залогом стабильности, безопасности и всестороннего социально-экономического развития этой многонациональной страны, - констатировала она. - Убеждены, что ключом к выстраиванию подлинного национального примирения в БиГ являются взаимоуважительный внутриполитический диалог, компромисс и консенсус при полном соблюдении принципов невмешательства извне. Попытки разрушить дейтонскую архитектуру Боснии и Герцеговины, какими бы целями они не мотивировались, чреваты самыми серьезными последствиями".

Однако для достижения в Боснии и Герцеговине межнационального согласия и примирения еще предстоит проделать значительный путь, который, судя по всему, по разному видится политическими элитами страны. Подтверждением этого стала и очередная громкая провокация в Сараево. Так, по информации агентства "Срна", 11 декабря министр иностранных дел БиГ, функционер бошняцкой Партии демократического действия (ПДД) Бисера Туркович, выступая на одном из местных телеканалов, сравнила сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика с Адольфом Гитлером и призвала упразднить сербской энтитет. "Сравнение, сделанное Туркович, непосредственно направлено против Республики Сербской, сербского народа, а также против преодоления политических противоречий в БиГ; стало показателем того, что ненависть к сербам важнее дипломатии и сохранения БиГ, как сообщества равноправных народов", - отметил глава боснийского Совета министров Зоран Тегелтия.

Между тем в контексте празднования 25-летнего юбилея заключения Общего рамочного (Дейтонского) мирного соглашения по Боснии и Герцеговине все активнее стало проявляться стремление отдельных бошняцких деятелей к перекройке Дейтонской архитектуры в пользу централизации и унитаризации государства, чему оказывается всесторонняя поддержка и некоторыми международными силами, прежде всего, США. При этом следует учитывать, что такое развитие событий с тревогой воспринимается и в соседних странах, где переживают за судьбы своих соплеменников в БиГ. Вот, что по этому поводу в интервью Хорватскому радио и телевидению заявил президент Хорватии Зоран Миланович: "Дейтонские соглашения такие, какие есть. Я не вижу вообще способа их изменения без насилия. Не подразумеваю войну. Думаю просто о ментальном и любом другом насилии, которое в БиГ, это всем известно, никогда не проходило бесследно, всегда провоцировало еще большее насилие".

На этом же фоне Высокий представитель (ВП) Валентин Инцко, возлагающий всю ответственность за неудачи в процессе межэтнического примирения в Боснии и Герцеговине исключительно на сербов и хорватов, в декабрьском интервью немецкой "Ежедневной газете" (Die Tageszeitung) указал на возможность возобновления практики применения "боннских полномочий" (позволяют ВП увольнять государственных деятелей, действия которых, по его мнению, несут угрозу миру и безопасности БиГ; отменять любые решения боснийских властей и выносить свои собственные - прим. "РГ"). Он также добавил, что "только, когда отдельные политики окажутся за решеткой, люди получат ощущение, что это правовое государство, в котором выгодно оставаться жить". Подобные заявления не способствуют нормализации ситуации в стране и лишь доказывают давно назревшую необходимость упразднения Аппарата Высокого представителя, на чем аргументировано настаивают Россия и Республика Сербская.

Россия - Босния и Герцеговина

Руководитель МИД России никогда не скрывал, что с Республикой Сербской Москву объединяют тесные исторические и культурные узы. "Дорожим поистине братским взаимопониманием, которое установилось между нами", - неоднократно подчеркивал Сергей Лавров. Однако следует учитывать и позицию лидера боснийских хорватов, главы партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) Драгана Човича, озвученную им в эксклюзивном интервью "Российской газете" в феврале 2020 года. "Я считаю, что для Боснии и Герцеговины - привилегия иметь в качестве партнера Российскую Федерацию, - заявлял тогда политик. - Роль Российской Федерации, я бы сказал, незаменимая, основополагающая: она уравновешивает, создает баланс сил в мире". Кроме того, и министр иностранных дел БиГ в беседе с корреспондентом "РГ" обозначала важность укрепления двустороннего взаимодействия с РФ, "больше делать для того, чтобы его еще расширять и развивать, прежде всего, в области экономики". Она даже предложила формат трехстороннего диалога БиГ-Турция-Россия, что по ее мнению, повысило бы эффективность сотрудничества. Таким образом, можно утверждать, что во время предстоящего 14 -15 декабря визита Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину есть широкое поле для переговоров с боснийскими партнерами, у которых РФ и ее лидеры пользуются заслуженным авторитетом.

Не буду останавливаться на геополитическом значении БиГ для России. Отдельно хочу лишь обратить внимание на культурно-историческую общность, замалчивание которой не позволяет в полной мере оценить наличие особых ментальных связей между нашими государствами и народами. Так, например, мало кто сейчас помнит о том, что Михаил Ростиславович из черниговской линии княжеской династии Рюриковичей c 1262 до 1266 года был баном (управителем земель) Боснии, а уроженец Герцеговины - Савва Владиславич - Рагузинский (1669 - 1738) стал выдающимся дипломатом и сподвижником императора Петра I, без усилий которого не появился бы у нас тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка. Позитивным можно считать тот факт, что Центр Русского географического общества в Сербии во взаимодействии с Университетом Восточного Сараево намерены в 2021 году реализовать совместный проект - "Русское культурное наследие в Боснии и Герцеговине".