Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Курс российской валюты поищет поводы укрепиться, нефтяной рынок будет ждать новостей по вакцине от коронавируса, а международные инвесторы обратят внимание на российские активы. Эксперты рассказали, чего ждать от следующей недели.

Валюта

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев:

- Динамика рубля на неделе будет определяться традиционными факторами: спрос на риск в мире, динамикой цен на нефть и санкционными рисками для России. На глобальных рынках наблюдается затухание растущего тренда, но до полноценной коррекции еще далеко. Цены на нефть борются за рубеж в 50 долларов за баррель, но отраслевая статистика в США мешает его преодолеть. Потенциальные санкции к России со стороны США пока не вызывают опасений, но это фактор неопределенности, поэтому может "выстрелить" в любой момент.

Не стоит забывать и о начале налогового периода в России, объем которого в декабре мы оцениваем на 53% выше, чем в ноябре (2,42 трлн рублей по основным налогам). Вероятно, поддержка экспортеров активизируется лишь в предпоследнюю неделю декабря.

Таким образом, текущего набора факторов пока недостаточно для уверенного укрепления рубля существенно ниже отметки 73 рубля за доллар. Без новых значимых драйверов рост переход в диапазон 74-76 рублей за доллар более вероятен.

Нефть

Начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин:

- Динамика нефтяных цен на уходящей неделе была связана в первую очередь с общим спросом на рисковые активы. В начале недели поддержку риску оказывали новости о прогрессе в переговорах по бюджетным стимулам в США, когда министр финансов презентовал согласованный с Белым Домом проект программы поддержки на 916 млрд долларов. Но к концу недели новостной фон ухудшился, итоги переговоров вновь оказались под вопросом, инвесторы стали проявлять осторожность.

Тем не менее, главный источник позитива - ожидания скорого внедрения вакцины от коронавируса, что полностью нивелирует эффект от статистики, которая остается удручающей. На этом фоне нефтяные котировки фактически проигнорировали отраслевые данные по росту запасов в США, нефть Brent в моменте достигала 51 доллара за баррель и закончила неделю выше отметки в 50 долларов за баррель.

На следующей неделе американская FDA, возможно, согласует использование вакцины в США, что позволит запустить процесс вакцинации, такая новость поддержит рынки и, в частности, нефтяные котировки. При этом позитивный импульс хоть и сохраняется, но постепенно слабеет, поэтому вряд ли мы увидим сильный рост нефтяных котировок, но очередная попытка взять рубеж в 51 доллар за баррель вполне вероятна.

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал":

- Уходящая неделя выдалась исключительно удачной для российских активов - индекс Мосбиржи уверенно обновил исторический максимум. Основной индекс российской биржи показывает опережающий рост по сравнению с основными американскими и европейскими индексами на протяжении месяца. Дополнительным стимулом на этой неделе стал рост цен на нефть, вызванный согласованными действиями ОПЕК+.

Мы не исключаем дальнейшего роста российских активов на следующей неделе по мере некоторого охлаждения инвесторов к западным рынкам на фоне нового витка неопределенности вокруг Brexit и задержками с одобрением нового пакета поддержки американской экономики. Фундаментальные показатели российской экономики - одни из сильнейших среди развивающихся стран, так что неудивительно, что внимание инвесторов обращено в этой ситуации именно на российский рынок.

Не исключаем индекс Мосбиржи выше 3300 пунктов, хотя возможна и некоторая техническая коррекция после роста этой недели.