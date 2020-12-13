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13.12.2020 21:51
Рубрика: Спорт

ЦСКА в большинстве упустил победу над "Уралом"

Текст: Артур Нанян

Московский ЦСКА в очередной раз разочаровал своих болельщиков. В матче 18-го тура Премьер-лиги армейцы сыграли вничью с "Уралом" (2:2), играя почти весь второй тайм в большинстве.

Фото: РИА Новости
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Сейчас уже можно с уверенностью утверждать, что "красно-синие" угодили в кризис. Команда не может победить в семи поединках подряд во всех турнирах, заняла последнее место в своей группе в Лиге Европы и упустила лидерство в Премьер-лиге.

Казалось, "Урал" армейцы обыгрывать обязаны. Особенно после того, как в начале второй половины гости остались в меньшинстве из-за удаления Павла Погребняка. ЦСКА воспользовался численным превосходством и вышел вперед: на 61-й минуте отличился Никола Влашич. Однако уральцы не сдались и уже на последней минуте усилиями Игоря Калинина вырвали ничью.

Таким образом, ЦСКА упустил шанс подняться на второе место. Армейцы идут третьими в таблице с 34 очками. На один балл больше набрал "Спартак", на четыре - "Зенит".

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