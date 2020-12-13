Как сообщили корреспонденту в пресс-службе Московского городского суда, в столичный суд поступили материалы дела в отношении депутата Государственной Думы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой.

Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Кстати, Маргарита Бутакова не просто соучастница депутата Белоусова - она его теща.

Как ранее сообщили "Российской газете" в Генеральной прокуратуре, где было утверждено обвинительное заключение, по версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Как установило следствие, всего за эти четыре года в Москве и Челябинске фигуранты дела получили взятку, а по сути - "откаты", за контракты на строительство дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

Во время предварительного следствия по ходатайству Генеральной прокуратуры было получено согласие Государственной Думы на лишение Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрылся от следствия и суда и был объявлен в международный розыск 16 марта 2017 г. Следственный комитет России возбудил в отношении Михаила Юревича уголовное дело по факту получения взятки в 26 млн рублей от министра здравоохранения области Виталия Тесленко. В марте 2017 года экс-губернатору было предъявлено заочное обвинение. В мае 2017 года Михаил Юревич был объявлен в международный розыск. Суд вынес решение о его заочном аресте. По словам адвокатов, бывший губернатор в это время находился на лечении в Лондоне. В это же время Следственный комитет России сообщил о новом уголовном деле в отношении Юревича по факту получения им взятки на 3,4 млрд рублей.