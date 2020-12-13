Дом звезды футбола Паоло Росси ограблен во время его похорон

Дом итальянского героя чемпионата мира 1982 года Паоло Росси был ограблен во время его похорон, которые прошли в субботу в северо-восточном городе Виченца после того, как он скончался в четверг в возрасте 64 лет.

Итальянское информационное агентство Ansa сообщило, что жена Росси, Федерика Каппеллетти, вернулась домой с церемонии и обнаружила, что их дом в Тоскане был взломан. Среди похищенного были дорогие часы, принадлежащие Росси, и наличные деньги. О взломе было немедленно сообщено в полицию, которая возбудила уголовное дело и начала расследование. Росси и его семья жили в фермерском доме в Поджо Ченнина, тихом и уютном курорте с видом на Валь д'Амбра к юго-востоку от Флоренции, где Росси руководил компанией по производству органических продуктов.

Росси широко известен как один из лучших атакующих игроков всех времен. Он забил 20 голов в 48 матчах за сборную Италии, в том числе шесть во время триумфа его команды на чемпионате мира в 1982 году, когда он был признан лучшим игроком мундиаля. На клубном уровне выступал за "Виченцу" и "Ювентус", вместе с которым выиграл два чемпионских титула Серии А.

В Виченце собрались тысячи скорбящих, чтобы в субботу попрощаться с Росси. Его гроб несли в собор Санта-Мария-Аннунсиата, где состоялось отпевание, его товарищи по команде, выигравшие чемпионат мира 1982 года, в том числе Марко Тарделли, Джанкарло Антоньони, Антонио Кабрини и Фульвио Колловати, сообщает ВВС. Перед похоронами гроб Росси был установлен на стадионе "Ромео Менти" в Виченце, где болельщики могли возложить цветы и выразить дань памяти футболисты. Тем временем футболисты одели черные нарукавные повязки в память о Росси на субботних матчах в Италии. Перед началом матча была соблюдена минута молчания: на большом экране проецировалось фото Росси со словами "Герои никогда не умирают" и "Чао, Паоло".