Джошуа победил Пулева нокаутом и защитил три титула чемпиона мира

Британский боксер Энтони Джошуа защитил три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям. В поединке в Лондоне он выиграл у болгарина Кубрата Пулева нокаутом в девятом раунде.

Джошуа защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF), которые он вернул в прошлом бою в декабре 2019 года благодаря победе над американцем Энди Руисом.

Теперь в активе Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.