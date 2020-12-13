Новости

В США от COVID-19 скончался легендарный кантри-музыкант Чарли Прайд 04:10
Италия осудила казнь главы новостного портала Amad News в Иране 03:55
Джошуа победил Пулева нокаутом и защитил три титула чемпиона мира 03:15
Вильфанд пообещал оттепель нескольким регионам России 03:09
Сторонники и противники Трампа вышли на улицы в центре Вашингтона 02:55
Китай закрыл город на границе с Россией из-за одного случая COVID-19 02:30
Глава BioNTech назвал срок взятия коронавируса под контроль 01:50
"Реал" обыграл "Атлетико" и поднялся на третье место в Примере 01:13
Twitter запретил "лайкать" сообщения Дональда Трампа 00:59
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 00:04
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 253 военнослужащих 12.12.2020
"Спартак" отреагировал на скандал после матча с "Сочи" 12.12.2020
В РПЦ не планируют вводить одноразовые ложки для причастия 12.12.2020
На Украине наградили заочно арестованного Россией военнослужащего 12.12.2020
Футболист "Сочи" Жоаозиньо заявил, что не бил тренера "Спартака" 12.12.2020
Тренер "Сочи" назвал Тедеско виновником конфликта после игры со "Спартаком" 12.12.2020
ЦИК Киргизии допустил к досрочным выборам президента 18 человек 12.12.2020
Пушков объяснил, почему Верховный суд США отклонил иск Техаса о выборах 12.12.2020
Француз Фийон-Майе победил в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Австрии 12.12.2020
Футболист "Сочи" ударил помощника Тедеско после игры со "Спартаком" 12.12.2020
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы спустя 51 год 12.12.2020
В Британии пытаются разгадать историю кота Ивана 12.12.2020
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунды 12.12.2020
Трамп прокомментировал решение Верховного суда по иску Техаса о выборах 12.12.2020
В Париже задержали более двух десятков манифестантов 12.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
13.12.2020 03:15
Рубрика: Спорт

Джошуа победил Пулева нокаутом и защитил три титула чемпиона мира

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE
Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE

Британский боксер Энтони Джошуа защитил три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям. В поединке в Лондоне он выиграл у болгарина Кубрата Пулева нокаутом в девятом раунде.

Фото: ANDREW COULDRIDGE/REUTERS
Усик победил Чисору и получил право на бой с Джошуа

Джошуа защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF), которые он вернул в прошлом бою в декабре 2019 года благодаря победе над американцем Энди Руисом.

Теперь в активе Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои

Главное сегодня

Путин назвал уход Гафта из жизни большой утратой
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунды
Вильфанд пообещал оттепель нескольким регионам России
Пушков объяснил, почему Верховный суд США отклонил иск Техаса о выборах
Глава BioNTech назвал срок взятия коронавируса под контроль
Черчесов оценил итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022
Камила Валиева выиграла Кубок России с рекордными оценками