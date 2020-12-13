Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес, выступавший в России за "Спартак", арестован полицией по подозрению в нанесении серьезных ножевых ранений, информирует издание De Telegraaf.

Инцидент с участием Промеса произошел еще в конце июля во время семейной вечеринки, во время которой один из членов семьи был серьезно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование. Оно привело к аресту игрока сборной Нидерландов. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырех лет. На данный момент Квинси находится в СИЗО.

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе "красно-белых" он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.